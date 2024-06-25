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建漢股東會／董座李廣益：2024轉機年營收獲利雙成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網路設備製造商建漢科技（3062）25日召開股東會，董事長李廣益表示，今年是建漢轉機年，力求在2024年達到營收及獲利雙成長。

建漢股東會完成七席董事改選，包含李廣益、王增智及歐陽若等三位董事及章毓群、劉慧君、李國瑜及季惠霖共四位獨立董事。建漢指出，獨董席次來到四席，董事會中廣納不同專業背景獨董，將有利提升建漢在公司治理及永續經營等面向。

建漢2023營業收入淨額 38.05億元，營業淨損4.67億元，稅後純損3.17億元，每股稅後淨損0.97元，營運績效不如預期，不配發股利。

建漢董事長李廣益在股東會上報告，公司在經過這一年多的調整後，仍將面對許多來自內外部的挑戰，但已在以下幾個面向上有了新的嶄獲與突破，相信我們展現執行力，力求在2024年達到營收及獲利雙成長，繳出亮眼的成績單。

李廣益表示，在研發與業務方面，全力投入新產品線研發，以補強過往落後產品及技術佈局，並於去年底宣佈推出CyberWiFi系列產品搶進中小企業及SOHO市場，新產品線搭配自行研發的雲端平台及管理功能，提供中小企業/工廠客戶及SI廠商高效性價比及雲端智能管理的絕佳網通解決方案。此外也因著建漢研發戰力提升，2024年陸續贏得多個新案。

在生產製造方面，李廣益表示，今年為迎接公司更多元的產品線及營運成長，在2023年完成越南北江省的購地，並於十月中旬正啟動新廠房動土工程，訂於今年第四而4季竣工，預計新廠房在2025年第1季起投入生產。

李廣益強調，建設新廠及移轉生產是建漢今年非常重要的工作項目，參與的總部與工廠主管及同仁已提早規劃因應與備戰，力求移轉平順，以達銜接出貨順利目標。

李廣益表示，2024年是建漢的轉機年，雖然外部環境仍有著挑戰，但穩紮穩打地朝向目標前進，必能創造佳績，並將好的營運成果回饋給投資人。

展望未來，建漢指出，除了推出新產品、拓展新客戶，亦開始籌組生態系，搶攻垂直市場與新興領域，累積未來成長的動能。

另外建漢指出，積極推動技術端演進，包含標準升級、AI深化、開放架構，除有助於推出新產品進入新市場領域，並能提升產品效能，應用服務、裝置管理與導入成本等表現，進而提升用戶體驗，鞏固建漢未來在WiFi與網通的主流地位。

股東會

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