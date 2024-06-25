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三陽拚在台機車市占率逾4成 3年讓現代汽車衝前4

中央社／ 台北25日電

三陽工業今天上午在新竹舉行股東會，董事長吳清源預期，今年三陽在台灣機車市場占有率超過40%，外銷每年可成長逾10%，未來3年達到內外銷合計100萬輛銷售量，旗下南陽代理現代汽車，則喊出3年內在台市占率邁入前4名。

吳清源在三陽股東會致詞表示，今年是三陽70週年，「人生70才開始」，今年也是三陽的啟動元年，三陽定調未來發展概念包括開創和啟動，開創是在本業基礎開創新局，啟動也是從本業做起，要啟動機車合計銷量達到100萬輛的目標。

三陽說明，開創是推動多角化經營，積極布局電動車能源市場及綠電碳權業務；啟動是透過強化外銷，以自有品牌SYM進軍國際市場，力爭3年內達到全球機車銷量100萬輛的目標。

展望未來，三陽表示，持續投入新技術、新設計、新效能精進方案，在兩輪事業，三陽預期今年在台灣機車市占率超過40%，持續深耕歐美、非洲、中東、中國大陸和東南亞市場，預估每年外銷可成長超過10%。

在四輪事業，三陽指出，子公司南陽實業代理韓國現代汽車（Hyundai），今年導入子品牌 N brand產品，帶動新車銷售量成長，今年前5月成長率13.7%，每月平均領牌數突破2000輛，預期下半年IONIQ 5 N以及多款新車上市，帶動市場聲量，今年汽車目標銷量突破2.4萬輛，3年內讓現代汽車在台灣市占率邁入前4名。

根據資料，2023年三陽在台灣機車市占率提升至38.4%，代理現代汽車2023年銷售成長43.8%，2023年三陽合併營收新台幣644.61億元，年增26.77%，稅後淨利62.98億元，年增102.1%，營收獲利創歷史新高，每股基本純益7.95元。三陽股東會今天通過每股配發現金股利3元。

三陽 股東會

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