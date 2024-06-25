永豐實股東會／持續投入綠色商品 預期今年紙漿價格持平

永豐實（6790）25日召開股東會，由董事長何奕達主持。總經理李宗純表示，永豐實將結合ESG方向，加速綠色商品上市，並持續投入自動化及綠色減碳設備，以提升品牌綠色形象資產，帶動銷售成長。

永豐實會中通過去年財報，去年合併營收達102.6億元，營業利益11.3億元，歸屬母公司稅後淨利9.7億元，每股盈餘3.62元，配發現金股利每股3元，永豐實表示，去年由於地緣衝突加上及中國疫後經濟復甦緩慢，國外終端需求疲弱，出口表現不佳，主要由內需消費拉抬支撐。

會上有小股東發言關於紙漿價格變化以及家庭用紙產能利用率問題，紙漿價格部分李宗純表示，上半年紙漿價格與去年相比略為上漲，展望第三季，大陸紙漿現貨價格持平及回穩，對於今年紙漿價格預估會維持與去年平均水準。

而提到家庭用紙產能利用率部分，李宗純指出並沒有產能過剩問題，去年投入的新紙機從試機到量產的期間大約是三到六個月，紙機目前運轉達最佳化，搭配上新產品開發與新通路擴展計畫，未來預期產能與銷量可達到預期。

商品推薦