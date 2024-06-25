三陽股東會／吳清源：去年創三記錄 下一階段三年計畫「開創、啟動」

三陽工業（2206） 25日舉行股東常會，會中通過112年度盈餘分派案，決議每股配發3元現金股利。三陽112年度合併營業收入為644.61億元，年增26.77%，營業利益61.11億元，年增78.85%，歸屬母公司稅後淨利62.98億元，年增102.10%，營收與獲利再創歷史新高，每股盈餘(EPS)為7.95元。

董事長吳清源表示， 2023年三陽創下三個新記錄，首先是台灣機車市佔率從34.8%提升到38.4%，連二年蟬聯市場冠軍。其次，代理Hyundai現代汽車2023年銷售成長達43.8%，汽車市佔率提升30.92%。第三，三陽經營績效獲利創下新高達7.95元。這些成就證明三陽的333計畫，（三年穩定、三年發展，三年重返榮耀），在經營團隊及全體同仁的共同努力下，成果超乎預期。

2024年適逢三陽成立70周年，三陽將開始下一階段三年計畫「開創、啟動」，吳清源解釋，開創是在本業基礎上「開創新局」，推動多角化經營，積極布局電動車能源市場及綠電碳權業務。啟動則是指「啟動百萬台銷售計畫」透過強化外銷，以自有品牌SYM進軍國際市場，力爭三年內達到全球機車銷量達到100萬台。

展望未來，三陽將持續投入新技術、新設計、新效能精進方案。2024年三陽預期台灣機車市場佔有率達到40%以上，在全球市場，將持續深耕歐美、非洲、中東、大陸和東南亞市場，擴大各市佔率，預估外銷每年約可成長10%以上，未來三年達到內外銷合計100萬輛的銷售量。

在四輪事業部份，南陽實業代理的HYUNDAI汽車今年導入高性能子品牌 N brand產品，帶動新車銷售量持續成長，截至1-5月成長率13.7%，月均領牌數突破兩千台，持續刷新紀錄。預期下半年IONIQ 5 N以及多款新車上市，將持續帶動市場聲量，確保連續5年成長的節奏。2024年汽車目標希望能突破2.4萬輛，並在三年內讓現代汽車在台灣市占率邁入前四名。

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