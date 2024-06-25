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房市熱爆 全台快銷案暴增2倍 新竹22案最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市熱翻，全台上半年快銷案數量衝破百筆。示意圖／591新建案提供
房市熱翻，全台上半年快銷案數量衝破百筆。示意圖／591新建案提供

全台瘋買房，591新建案調查七大都會區快銷案指出，今年上半年全台快銷案（半年內完銷）約103筆，比去年同期暴增近2倍，台中市去年僅有4案，今年衝到20案，年增4倍成全台最高。另外新竹今年完銷案達22案，七都最多。

房價部分，由於蛋黃區較少指標案公開，且建商開發轉向蛋白、蛋殼區，上半年均價每坪44.4萬，較去年呈現走跌。

591新建案分析指出，台灣人很愛一窩蜂，先前日式藥妝店、ETF都曾發生搶買，如今這種現象也在房市複製貼上，在新青安房貸上路、股市創高等題材帶動下，部分民眾擔心手腳太慢搶不到，甚至傳出「排隊搶房」、「板凳卡位」等奇景，是今年快銷案大幅增加主因。

以台北市來看，由於房價基期本來就高，且上半年缺乏指標案，動能弱化也讓價格走跌。不過快銷案數量卻是明顯增加，區域主要集中在文山、萬華、大同及北投等區，成交單價平均大約9字頭，較其他蛋黃區更為吃香，顯示在北市寸土寸金的特性下，想完銷仍是要靠價格戰取勝。

新北市這幾年雖然受到北市客群外移，除了案量充沛，買氣同樣遍地開花，不過由於新案多集中於重劃區，戶數量體都有一定規模，去化需要一定時間，因此快銷案僅有15案，但也較去年6案增加逾一倍。

桃園今年快銷案大多都屬量體有限的中小型個案，除了基期較低的楊梅、觀音等地，在龜山區A7重劃區內也有不少個案在短期內順利完銷。

新竹去年上半年雖然房價雖然年減5%，每坪小跌至43萬，不過快銷案22案卻高居全台之冠，主要是近年新竹市東區、竹北等地房價飆升，讓不少自住客寧願到較遠的香山或新豐、湖口等蛋白區置產，以面積較大的華廈、電梯公寓或透天產品來取代市區大樓。

台中市去年受房市過熱且利多出盡，整體熱度平平，今年則挾著股市大漲的資金行情，加上新青安等利多，買氣一路從「蛋黃熟到蛋殼」，帶動快銷案一口氣衝到20案，年成長更是狠甩各縣市。檢視區域，除了少量在北屯及南屯等蛋黃區外，其餘多數集中在梧棲、沙鹿及龍井等蛋白區。

至於台南、高雄兩地，持續在科技題材加持下價量俱揚，除了房價平均仍有5%年漲幅外，快銷案數量亦是大幅增加。高雄完銷多為小量體個案，以仁武、楠梓及橋頭等北高雄地區居多，也透露出當前南二都的買氣密碼。

591新建案提醒，雖然目前房市熱絡，但從政府日前頻頻放話並強化對新青安審查力道，且央行已祭出第六波房市管制、限縮第二戶貸款等作為來看，「老大哥」已有所準備，市場後續恐有不少變數，提醒民眾最好謹慎評估。

近2年全台H1快銷案數量。資料來源／591新建案
近2年全台H1快銷案數量。資料來源／591新建案

房價 房市

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