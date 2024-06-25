創業之星選秀 六強團隊出線

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」決選結果昨（24）日出爐，公司組由「超妡科技」從94組參賽隊伍當中脫穎而出，拿下冠軍，獲得10萬元獎金；學生組由「黃河之水天Sun來」從103組參賽隊伍之中奪冠，獲頒5萬元獎金。

今年賽事公司組、學生組除了各選出冠軍一名，也另有優勝二名。公司組優勝為「聿信醫療器材科技」、「律果科技」；學生組優勝為「賽爾精育」、「 iStone愛石通」。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。今年賽事合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控（2883）、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

第八屆創業之星選秀大賽得獎名單

經濟日報社長劉永平表示，今年持續看到優異創新的好點子，總參賽隊伍達197組，比去年增20組，學生組熱情爆發、共103組參賽，是賽事開辦以來首度超越公司組，顯現台灣新創種子扎根愈來愈深。

劉永平說，近兩年陸續看到有團隊開始使用生成式AI輔助創業，預期在輝達（NVIDIA）帶來的AI熱潮，加上政府重視新創助攻下，未來給新創團隊的獎勵會更多，有助激發出更多新技術。

本屆賽事評審委員會召集人、台大創創中心執行長曾正忠表示，創業之星選秀大賽這些年來的累積，讓台灣創業與創意的生態變得更好，參賽隊伍提出的營運計畫書品質也愈來愈好，無論獲獎與否，大家都是優秀的團隊，評審與團隊都可以藉此學到很多。

宏匯集團總經理崔梅蘭表示，創業之星選秀大賽得獎團隊能獲得經濟日報大篇幅報導，讓更多優質的團隊透過媒體的力量被看見，協助新創獲得創投資源。宏匯集團也力挺新創，「t.Hub內科創新育成基地」成立以來已經有超過260多個創業團隊進駐過，每年都會舉辦逾百場的國內外活動，要靠新創的力量讓未來變得不一樣。

鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億表示，鴻海樂見不同領域的新創帶來不同的可能，如果創造一個肥沃土地可以協助新創公司成長，對鴻海集團不是威脅，而是很大的助益，希望所有公司都能互相成長，在不同的領域各自有好成績，讓台灣科技發展更健全。

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