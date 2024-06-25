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貨櫃三雄獲利主升段來了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃輪運價大漲，國內貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）各具優勢，並且都全力投入海運市場第二波大多頭行情，法人看好三家公司獲利成長動能才剛邁入主升段，後市值得期待。

紅海危機讓全球海運市場迎來疫後新榮景，業界指出，台灣貨櫃三雄都有一片天，其中，陽明、萬海長約比重少，獲利會因近期報價向上而明顯走揚。此外，歐洲線目前仍一船難求，長榮在歐洲線所向披靡，運用2.4萬TEU（20呎標準櫃）大船在市場服務，競爭力全面浮現。

法人指出，陽明北美線營收占比已達四成，歐洲線占比32%，亞洲線含中東、南美、澳洲及南亞等占營收28%。陽明海運即起獲利攀升幅度擴大、速度加快，全年朝賺一個股本目標挺進。

萬海同樣具備競爭力，該公司以亞洲線為基礎，增闢中遠洋航線，30條主力亞洲航線 航班最密集、涵蓋港口最多，亞洲市場占有率達15%、亞洲區貨量比重為62%。

萬海 陽明海運

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