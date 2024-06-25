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歐美年底購物季帶動需求…陽明：7月一櫃難求 Q3海運續旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
陽明海運示意圖。 聯合報系資料照
陽明海運示意圖。 聯合報系資料照

紅海危機延續，運輸供應鏈繃緊神經，對此，陽明海運（2609）昨（24）日於法說會指出，全球海運仍受多項外部因素干擾，7月起的第3季續旺，仍一櫃難求，惟地緣政治難料，貨櫃榮枯走向，則須逐月檢視。

陽明昨日舉行法說會，由策略長白崑榮、財務長蘇育文及業務長李明輝共同主持，三位高層一致認為，6月市況熱絡，時序將進入第3季，歐、美因為年底過節需求的出貨旺季起跑，熱上加熱。

陽明高層說，市場供需嚴重失衡，以製造業為例「產能全開還不夠」。

陽明法說會重點
陽明法說會重點

在7月運價方面，陽明表示，該公司運價都是合理調升，因此都有順利漲足，從第1季看，該公司美國線營收占比達40%，高於歐洲線的32%，因為美國線運價也同步大漲，而歐洲線因船隻繞行好望角導致艙位供給不足。

蘇育文表示，貨櫃輪、貨櫃供給相當吃緊，這些都不是任何一家船公司可以掌控的。根據Alphaliner的統計，今年全球新船加入貨櫃數量148萬TEU。

蘇育文分析，紅海危機跟中東的地緣政治無法預測，已經嚴重影響船舶供需概況，全球運力直接減少約20%，今年全球貨櫃輪的供給成長率約9.7%，增加的部分全數被吃掉，海運市場神經緊繃，相關問題都會衝擊到貨櫃輪供需及運價。

就紅海危機來看，遠東到歐洲的航線最少需要多投入四艘船，太多外部因素干擾下，7月市場、運價、訂艙來都維持6月高檔走勢。另外，第3季雖是傳統旺季，但全球地緣政治及區域衝突不斷在改變，後市還要逐一檢視，難以一句話概括。

不僅紅海危機，全球供應鏈窒礙問題也陸續爆發，蘇育文也強調，不少船舶作業受到影響，外部因素仍很多，包括缺櫃、缺船或是塞港，市場已經混亂到很難釐清是什麼原因造成空班。

陽明海運

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