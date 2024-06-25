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創業之星選秀／「學生組優勝」愛石通 推 AI 腎結石篩檢系統

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
愛石通小檔案
愛石通小檔案

由高雄醫學大學與中山大學合組的團隊「iStone 愛石通」開發人工智慧（AI）快速腎結石篩檢系統，使用健檢常規檢測的數據，可以快速精準判斷受測者體內是否有結石，獲選本屆創業之星選秀大賽學生組優勝。

團隊代表、高雄醫學大學主治醫師陳浩瑋與中山大學電機博士候選人魏培修受訪時表示，很開心有這個機會可以參加創業之星選秀大賽，也很開心可以獲得評審青睞，得到優勝。

他說，以往參加比賽都止步在八強的地方，這次能獲得評審的支持，相信我們在簡報與商業規劃方面都有進步。

魏培修指出，我們從2018年開始研究這個項目，後來2022年引進人工智慧（AI）來做，做到2024年，我們的論文才剛被接受而已，這期間也有申請萌芽案（國科會科研創業計畫），結果沒有很理想，很感謝我們的團隊願意出來這樣闖。

人工智慧 創業 選秀

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