創業之星選秀／「學生組優勝」賽爾精育 幫畜牧業精準繁殖

清華大學組成團隊「賽爾精育」開發的高產值種豬精子篩選晶片，能夠提供「選性」與「高度活性」之服務，以提高產能，將市場擴及至精子使用需求大之畜牧場等，滿足所有物種例如牛豬羊等精準繁殖，獲選為本屆創業之星選秀大賽學生組優勝。

團對代表、清華大學學生王邦綸與李丞陽表示，這次他們第二次參加新創選拔的活動，這半年來，他們參加很多與農科有關的計畫，有時到竹南實際操作三到四天的農作，這個計畫是經濟部的專案，從今年1月開始，前半年主要為技術驗證，後半年是要涉入運營公司的部分。他們說，我們有負責計劃的學長，以及開創公司的主要成員，他們兩個主要是工程師，至於未來的執行長（CEO）與營運長（COO）及公司重要幹部都是由學長擔任。

他們說，這個計畫是老師實驗室的成果，並已經流傳多年，到他們這一屆剛好可以對外發表。

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