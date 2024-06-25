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創業之星選秀／「公司組優勝」律果 協助法律工作數位轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
律果科技小檔案
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律果科技以法律科技新創企業之姿利用生成式AI技術，幫助法律工作數位轉型，希望一站做出合約審查、法律研究、風險評估自動化，縮短法律工作的周期，獲選本屆創業之星選秀大賽公司組優勝。

律果科技執行長陳啟桐指出，現階段ChatGPT語言模型還是有中文語彙不足、法律文字難懂等問題，導致法條「文不對題」，律果科技的核心技術是以開源的Llama語言模型，結合自然語言處理、文本生成、知識圖譜，和自動化流程等技術。

對於獲得優勝，陳啟桐表示，台灣在AI硬體方面很強，律果本身是「AI軟體」的新創，獲獎是對軟體技術的肯定，也希望藉此鼓勵創業者往軟體產業發展，將來可以做到「軟硬整合」、軟硬兼顧的目標。

AI 創業 軟體

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