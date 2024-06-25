創業之星選秀／「公司組優勝」聿信醫療 臨床觀測病人呼吸

聿信醫療器材科技主打以AI學習，使用超過200萬筆聽診數據建立模型，分析呼吸周期與頻率，輔助醫療人員解決臨床觀測病人呼吸狀況並及早介入，獲選為本屆創業之星選秀大賽公司組優勝。

聿信醫療開發愛兒默（Airmod）連續監測軟體，配合具降噪功能的電子聽診器，以AI學習呼吸周期與計算頻率並呈現，讓聽診聲音被看見、聽見、連續紀錄，輔助醫療人員判斷。

鄭淵仁指出，公司產品已經獲得美國FDA相關的醫材認證，實際在醫療院所輔助臨床醫療使用，提供呼吸音的辨識與紀錄，可以提高臨床監控安全性。

鄭淵仁指出，很高興獲得優勝，聿信醫療目前在臨床的SOP以及醫療的AI協作項目上都走得很前面，並且在台灣與美國也有了合作客戶，應該是獲得優勝的主要原因。

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