快訊

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

創業之星選秀／「公司組優勝」聿信醫療 臨床觀測病人呼吸

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
聿信醫療器材科技小檔案
聿信醫療器材科技小檔案

聿信醫療器材科技主打以AI學習，使用超過200萬筆聽診數據建立模型，分析呼吸周期與頻率，輔助醫療人員解決臨床觀測病人呼吸狀況並及早介入，獲選為本屆創業之星選秀大賽公司組優勝。

聿信醫療開發愛兒默（Airmod）連續監測軟體，配合具降噪功能的電子聽診器，以AI學習呼吸周期與計算頻率並呈現，讓聽診聲音被看見、聽見、連續紀錄，輔助醫療人員判斷。

鄭淵仁指出，公司產品已經獲得美國FDA相關的醫材認證，實際在醫療院所輔助臨床醫療使用，提供呼吸音的辨識與紀錄，可以提高臨床監控安全性。

鄭淵仁指出，很高興獲得優勝，聿信醫療目前在臨床的SOP以及醫療的AI協作項目上都走得很前面，並且在台灣與美國也有了合作客戶，應該是獲得優勝的主要原因。

AI 美國

延伸閱讀

蘇一峰指新冠肺炎流行期竟缺這藥 疾管署晚間最新回應

烏克蘭疑射美製飛彈襲克里米亞 克宮警告美國後果自負

不再倒向美國 巴林與伊朗將對話

人為干預氣候太危險？ 專家籲應實施監管

相關新聞

歐美年底購物季帶動需求…陽明：7月一櫃難求 Q3海運續旺

紅海危機延續，運輸供應鏈繃緊神經，對此，陽明海運昨（24）日於法說會指出，全球海運仍受多項外部因素干擾，7月起的第3季續...

貨櫃三雄獲利主升段來了

全球貨櫃輪運價大漲，國內貨櫃三雄長榮、陽明及萬海各具優勢，並且都全力投入海運市場第二波大多頭行情，法人看好三家公司獲利成...

創業之星選秀 六強團隊出線

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」決選結果昨（24）日出爐，公司組由「超妡科技」從94組參賽隊伍當中脫穎而出，拿下冠軍，...

創業之星選秀／「公司組冠軍」超妡 加速短影音生成

經濟日報第八屆創業之星選秀大賽昨（24）日決選，超妡科技以串流服務軟體產品「Spot」與相關的AI服務，加上優異的實績表...

創業之星選秀／「公司組優勝」聿信醫療 臨床觀測病人呼吸

聿信醫療器材科技主打以AI學習，使用超過200萬筆聽診數據建立模型，分析呼吸周期與頻率，輔助醫療人員解決臨床觀測病人呼吸...

創業之星選秀／「公司組優勝」律果 協助法律工作數位轉型

律果科技以法律科技新創企業之姿利用生成式AI技術，幫助法律工作數位轉型，希望一站做出合約審查、法律研究、風險評估自動化，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。