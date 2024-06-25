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創業之星選秀／「學生組第一」黃河之水天Sun來 聚光

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
「黃河之水天Sun來」拿下第八屆創業之星選秀大賽學生組冠軍，台灣大學博士候選人葉佾叡（左）代表團隊從台大創創中心執行長曾正忠手中領獎。記者余承翰／攝影
「黃河之水天Sun來」拿下第八屆創業之星選秀大賽學生組冠軍，台灣大學博士候選人葉佾叡（左）代表團隊從台大創創中心執行長曾正忠手中領獎。記者余承翰／攝影

台灣大學團隊組成的「黃河之水天Sun來」昨（24）日以大自然啟發之綠色微電漿系統製程出水筆仔衍生結構海綿，進行太陽能自身驅動，達到雙能源（水和電）製造，拿下本屆創業之星選秀大賽學生組冠軍。

團隊代表、台灣大學博士候選人葉佾叡表示，這是他第二年參賽，他在去年（第七屆）賽事也是冠軍，非常感謝創業之星選秀大賽提供學生們這個平台。

黃河之水天Sun來小檔案
黃河之水天Sun來小檔案

他表示，他們曾報名參加第六屆創業之星大賽，但是當時沒有進入複賽，因此再接再厲，參加第七屆創業之星大賽，他在這之中學習到很多，例如創業所需要認識到的專業術語或是經濟評估等狀況，讓他了解到工程學院的學生不再只是鑽研於技術。他指出，非常謝謝台灣大學與經濟日報給他們這個平台，可以更瞭解、更重視技術與經濟平衡。

「黃河之水天Sun來」團隊是由台灣大學學生在2023年由不同背景的組員組合而成。在一年內，獲得產、官、學、研的肯定，榮獲2024教育部氣候變遷競賽實作競賽佳作暨環境部最佳氣候變遷調適能力獎、海委會/AIT國際青年海洋論壇青年組第一名及最佳創新獎、科技部化學工程學門研討會英文口頭特優以及科技部國際材料研討會海報特優等，透過源源不絕的太陽光活水的注入，創造綠電淨水，讓台灣有好山好水。該團隊的核心動機是模擬水筆仔自然濾水過程，開發一種可持續且高效的海水淡化和發電系統，利用水筆仔根部的結構特點，研發出一種新型的海綿材料，實現了雙重目標：透過無電程序提供潔淨飲用水和可再生能源，同時達到經濟、環境及社會效益，更能達到2050的減碳要求。

創業 台灣大學 太陽能

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