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創業之星選秀／「公司組冠軍」超妡 加速短影音生成

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
超妡科技拿下第八屆創業之星選秀大賽公司組冠軍，由商務長陳冠宇（右）代表團隊自經濟日報社長劉永平手中領獎。記者余承翰／攝影
超妡科技拿下第八屆創業之星選秀大賽公司組冠軍，由商務長陳冠宇（右）代表團隊自經濟日報社長劉永平手中領獎。記者余承翰／攝影

經濟日報第八屆創業之星選秀大賽昨（24）日決選，超妡科技以串流服務軟體產品「Spot」與相關的AI服務，加上優異的實績表現，拿下公司組冠軍。超妡科技商務長陳冠宇表示，團隊都有創業經驗，能做出符合客戶需求的產品，未來也將擴展到海外市場，並朝IPO目標邁進。

超妡科技主要雲端服務產品「Spot」是專為大型電視台、運動賽事和新聞媒體打造的串流影片技術，主打「直播進行當下」同步產製大量精華短片及短影音，即時內容能第一時間搶占社群演算法，有感增強粉絲觸及率，更節省可觀的時間、硬體和人力成本，讓品牌能在有限資源內大幅提升內容影響力。

超妡科技小檔案
超妡科技小檔案

陳冠宇說，公司「不怕比」，相較於國際競爭品牌，Spot與相關服務Spot Al，主要就是產出新聞媒體及運動賽事的精華，快速爭取流量，一個小編也能上手，現場節目不用播完、後製，馬上可以透過AI剪出有趣的影像與短片。

他指出，當前的媒體痛點是要等實況播完或一定時間後才能開始剪輯，但 Spot AI已能做出直播中快剪、自動逐字稿即時聽打、新聞SOT自動拆條、片段語意標籤和搜索、自動生成片段標題與敘述、雲端化工作站 、多視角時間同步、零硬體直播轉送、自動上傳YouTube等眾多功能，打破傳統直播剪片流程需「專業人員」且「昂貴硬體」的迷思，用網頁瀏覽器即可隨時上手Spot Al媒體工作站。

陳冠宇說，公司經常進行客戶意見調查。有企業指出，導入Spot後，短片產製時間成本大減200%至400%，並節省近120%的硬體和人力資源，「相當有感」。不過，AI並非取代人力，而是在「直播內容」即時產製短片上，可將內部有限資源極大化，人力應專心做更重要的策略任務，庶務性的影音標籤作業由Spot AI自動化完成，提升效率。

AI 陳冠宇 雲端服務

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