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麥當勞育才 推動學習型組織

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
麥當勞人力資本事業群人力發展資深經理張梅侶（左）與麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪（右）。 記者蘇健忠／攝影
麥當勞人力資本事業群人力發展資深經理張梅侶（左）與麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪（右）。 記者蘇健忠／攝影

麥當勞致力推動學習型組織，在人才培育方面一直是業界標竿。少子化浪潮下，隨著年輕、銀髮族群不同世代加入職場及數位化影響，麥當勞不僅在跨世代職場經營成果頗豐，近年更與線上學習平台Hahow for Business合作，為員工提供更多元、更深度的學習機會，提升其職場技能、工作效率、個人發展與身心平衡，讓員工滿意度攀升至九成以上。

麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪表示，麥當勞在全球有標準化和一致化的訓練模組，讓無論哪個國家的餐廳，顧客享用的餐點品質和服務標準都能保持一致。這種訓練不僅涵蓋前線營運人員，還包括後勤人員，也就是餐廳支援中心（RSC）。包括品管、行銷，以及財務等專業人員，根據個人不同職級和生涯階段，提供個性化的學習選項，如專案管理、問題解決、簡報技巧等，進行個人發展計畫（IDP）。

麥當勞人力資本事業群資深經理張梅侶說明，員工訓練方面，麥當勞著重「菜單式學習」，讓員工依據自己的需求和興趣，選擇不同的學習模組，從而提升專業技能和個人成長。這種靈活的學習模式，不僅有助於員工的工作表現，也激勵員工在麥當勞長期發展。

麥當勞在2023年開始與企業學習平台Hahow for Business合作，陳志豪表示，透過Hahow for Business多樣化的學習平台，提供豐富的課程內容和資源，不僅涵蓋基本的技能培訓，還包括許多進階的主題，如設計思考和引導技巧等，這些主題對於高階主管和部門主管來說，尤其具有吸引力。

張梅侶說，Hahow for Business是支持麥當勞「菜單式學習」的重要夥伴，自從導入該平台，同仁自願學習時數飆升18.7倍，因為不再受限於實體課程的時間與名額，而是能夠根據自身需要隨時隨地進行學習，實現真正的個人化學習體驗。

此外，麥當勞針對員工實施一套全面的360度回饋制度。這種制度不僅是主管對下屬的單向評估，而是包括自評，還有來自同事、部門合作夥伴以及直接下屬等多方面的評估。這種360度回饋，有助於個人更深入了解自己在團隊中的角色和影響力，還能幫助他們發現可能存在的盲點和改進空間。

和服 職場 麥當勞

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