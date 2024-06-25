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華航永續環境 挺山林共生

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航擴大認養計畫，總經理高星潢（左八）、資深副總經理賴銘輝（右11）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（左六）及賽夏族合作社理事長根誌優（右九）共同訪察南庄造林地。華航／提供
華航擴大認養計畫，總經理高星潢（左八）、資深副總經理賴銘輝（右11）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（左六）及賽夏族合作社理事長根誌優（右九）共同訪察南庄造林地。華航／提供

華航空（2610）昨（24）日宣布再與農業部林業及自然保育署新竹分署合作，擴大認養南庄5.25公頃山林地15,000棵台灣櫸及台灣杉，並新增加里山步道維護與志工合作，以行動支持山林共生及與原住民社群共好共榮理念，不僅呼應國際強化碳匯功能趨勢，亦落實里山倡議精神。

為積極部署擴大認養計畫，華航總經理高星潢曾於今年2月訪察南庄造林地，資深副總經理賴銘輝也於昨天率團隊前往，主持認養標誌揭牌暨植樹儀式，透過親手植樹象，徵全體員工支持台灣永續林業及森林環境。

華航支持國家永續林業政策，維護環境生態永續，實質幫助原民部落工作機會與經濟穩定，不僅促進原鄉部落發展里山經濟，也增加原民青年回歸部落及文化傳承，兼具環境面、社會面、經濟面、文化面等多重ESG永續效益。

2022年華航響應「森愛桃園-桃園市生態城市造林計畫」，2023年首次參與國家級永續林業專案，認養苗栗南庄近2公頃林地，種植超過4,000棵碳吸附能力佳的台灣原生樹種「台灣杉」。根據國內研究資料顯示，林木成熟為林後，一年碳吸附量可達32公噸。

華航今年再與林業保育署新竹分署合作，擴大認養面積5.25公頃，為2023年三倍之多、種植株數達15,000棵 ，為豐富生態樣貌，種植樹種從「台灣杉」擴及至「台灣櫸」，全力支持國產材暨永續林業政策、生物多樣性保育，共計造林約2萬棵樹植，華航全球員工平均每人種下超過一棵樹苗。

華航今年新增認養「加里山步道大坪段0-0.3K」步道維護與設施新設任務。加里山步道為熱門登山健行地點，長年吸引大批遊客，部分路段因踩踏有土石流失、樹根裸露情形，華航將與林業保育署新竹分署、當地賽夏族運用原住民傳統智慧與自然工法，以就地取材、融入自然環境方式進行修復，期盼提升遊客對森林保護的認識，進而實現聯合國生物多樣性公約目標。

林業 華航 認養

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