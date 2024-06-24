文創設計旅店龍頭！承億集團啟動30億大投資 年底登錄興櫃

華人最大文創設計旅店集團承億集團董事長戴俊郎24日宣布，承億集團將投資30億元，打造野奢品牌「曇」系列旅宿，第一家「曇-聽琉嶼」已進駐屏東小琉球，集團並訂第3季送件申請登錄興櫃，預計明年掛牌上市。

戴俊郎表示，曇系列小琉球「聽琉嶼」訂2025年底營運，之後在嘉義仁義潭、台東池上及嘉義阿里山埔尾等地，也都會有曇系列的分館，要讓台灣土地美好遍地開花。這也是承億集團朝上市之路邁進的起手式。

據了解，承億集團將以「承億生活文創」作為上市主體，並申請文創類股掛牌。目前，承億生活文創資本額2.2億元，將辦理增資至3億元，公司最快年底登錄興櫃，明年掛牌上市。

戴俊郎說，之所以用「承億生活文創」作為上市的主體，這是因為承億集團挾著旗下建設、飯店、餐飲、藝術設計、旅遊規劃資源，希望成為國內獨一無二、引領生活風格品味的體驗性品牌。

承億集團旗下「承億文旅」，是集團從建設跨足飯店事業的第一步，自2011年起，陸續從淡水、台中、嘉義、花蓮、墾丁及日月潭，以打造「每座城市的入口」為題，形塑出六間風格主題各自差異化的文創設計旅店。

高雄「承億酒店TAi Urban Resort」位於高雄亞洲新灣區核心位置，並與高雄市立圖書總館共構，為承億集團2022年新推出的五星級城市度假村品牌，其以「亞洲新灣區的文化客廳」為主題，經常性舉辦大型藝文展覽活動。

高雄承億酒店不僅榮獲「2022全台最美飯店暨客房雙冠軍」，亦在2023年獲得「服務業大評鑑-國際觀光飯店金獎」及「全台定點深度遊票選第一」的肯定。

戴俊郎表示，曇系列是承億集團布局台灣「島鏈計畫」的最後一塊拼圖，鎖定在高端客群並尋覓絕美風景處設點，以「回歸土地的永續學習」為主題，引領旅客在城市邊界之外體驗每片風、山、雲、水的好風景。

以「曇-聽琉嶼」為例，將以「海島的聲音風景」為主題，並實踐品牌核心思想「回歸土地的永續學習」，以低密度開發的方式目標打造獨立高隱私的臨海Villa，讓自然療癒力與環境美學開展出小琉球的風土待客。

有別於承億文旅平均3,000至6,000元、高雄承億酒店7,000至1.2萬元的房價，曇系列未來定價將走高檔路線，平均房價拉升到1.8萬至2.3萬元間。

目前，承億集團在台灣各地擁有八間旅宿，是不少旅人的環島首選，以「致力打造每座城市的文化縮影」為目標，讓旗下每座旅宿都是一館一主題一特色，也成為不少國內外旅人的環島首選。

尤其是2022年開幕的高雄承億酒店，更是以俯瞰港都亞洲新灣區的飯店大廳景觀，以及高空透明無邊際泳池夕陽，屢屢登上國內外媒體版面。

承億集團看好小琉球是世界唯七可登島的珊瑚礁島嶼定位，不僅全年不受東北季風影響，更有豐富的人文底蘊，因此為拓點小琉球量身打造出全新品牌「曇」。

而根據大鵬灣風景區管理處統計，2023年小琉球登島人數合計已達250萬人次之多，觀光商機可期。

「曇-聽琉嶼」基地位於小琉球西南側山脊線附近，基地下方即為蛤板灣沙灘，充分享有居高臨下以及夕照美景的優勢，10間潮浪野墅以低密度小量體的一字形面西向排列，開展出壯闊的視野。

未來在營運上，「曇-聽琉嶼」將著眼於自然靜修、文化傳承、生態保護，讓建築與自然和諧共生，除了手作工坊、旬料理餐廳、景觀酒吧外，亦有與當地島上合作的四季生態探尋體驗。

戴俊郎說，「曇-聽琉嶼」落成後，將與高雄承億酒店連成一線，搭配高雄承億酒店自家擁有的遊艇及海上活動，頂級旅遊的跳島之旅已然清晰可見，令各界期待。 承億集團飯店事業體一覽。記者宋健生/製表 承億集團飯店事業體一覽

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