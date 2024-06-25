國產署十筆地上權招商8月12日開標 底價32.8億

財政部國產署昨（24）日公告今年第四批國有地上權招商，共釋出十宗土地，合計權利金底價約32.8億元，將於8月12日開標。

財政部官員表示，此次釋出標的，土地使用分區較先前更多元，包含高雄釋出精華區大面積土地、新竹縣竹北市行政區土地可做金融及保險業使用等。

國產署表示，這批標的分布為高雄市、台南市各兩宗，新北市、桃園市、台中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市各一宗，合計面積3.48公頃，權利金底價32億8,217萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，不隨申報地價調整之年息率為2.5％。

國產署第四批國有地上權概況

首次列標標的共七宗，高雄市前金區第一種產業專用區土地，面積超過0.8公頃，鄰近愛河，為高雄市精華地區難得的大面積土地；高雄市岡山區甲種工業區土地，與岡山本洲產業園區、南科高雄園區相鄰。

嘉義市第二種休閒專用區土地，四面臨路，為完整街廓，該土地使用分區可規劃健康防老園區，興建健康住宅；新竹縣竹北市行政區土地，位於新竹縣政府行政區範圍內，可規劃作金融及保險業等使用。

另外三宗住宅區土地分別為：台南市東區土地，鄰近台南火車站、成功大學及新樓醫院等，生活機能良好；新北市三峽區土地，鄰三峽國中、台北大學，為優質住宅環境；台中市南屯區土地，鄰近土地才剛在上一批標脫，這次再推出一宗。

另外有三宗曾列標土地，二宗為商業區，台南市東區土地，三面臨路且坵塊方整；桃園市桃園區土地，周邊建案林立；苗栗縣後龍鎮住宅區土地，鄰近後龍國小等學校及交通要道。

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