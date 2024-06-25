快訊

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

怡進引進友通、羅昇資金

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

工業電腦大廠友通（2397）昨（24）日宣布，攜手旗下智動化技術服務供應商羅昇企業，共同投資台灣最大捆包機業者怡進工業，以強化AI智動化布局，提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案，其中羅昇（8374）持股39%、友通持有31.65%股權。

看好AI智動化產品布局與通路互補綜效，友通及羅昇合計以12.5億元取得怡進70.65%股權。

怡進是台灣最大捆包機業者，成立以來即以外銷為主，已建立綿密的歐美通路，歐美營收占七成以上。根據Data Bridge研究，全球捆包機市場預計2029年可達77.3億美元規模，相較2021年的51.5億美元持續成長，年複合成長率達5.2%，未來市場成長性佳。

友通總座蘇家弘表示，與怡進的合作將使友通在自動化領域取得重要進展。怡進產品中使用的自動控制器與機器視覺等技術，均是友通在自動化領域的重點應用。

AI 友通 布局

延伸閱讀

友通攜旗下羅昇斥12.5億元 取得國內最大捆包機廠怡進70.65%股權

繼雲豹後…這再生能源大廠也接獲輝達洽詢 綠電採購大單有望入袋

AI發威！5月工業生產年增16.06% 「這產業」竟彈升40.99%

亞東工業氣體「碳捕捉設備」落成 助力半導體先進製程

相關新聞

歐美年底購物季帶動需求…陽明：7月一櫃難求 Q3海運續旺

紅海危機延續，運輸供應鏈繃緊神經，對此，陽明海運昨（24）日於法說會指出，全球海運仍受多項外部因素干擾，7月起的第3季續...

貨櫃三雄獲利主升段來了

全球貨櫃輪運價大漲，國內貨櫃三雄長榮、陽明及萬海各具優勢，並且都全力投入海運市場第二波大多頭行情，法人看好三家公司獲利成...

創業之星選秀 六強團隊出線

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」決選結果昨（24）日出爐，公司組由「超妡科技」從94組參賽隊伍當中脫穎而出，拿下冠軍，...

創業之星選秀／「公司組冠軍」超妡 加速短影音生成

經濟日報第八屆創業之星選秀大賽昨（24）日決選，超妡科技以串流服務軟體產品「Spot」與相關的AI服務，加上優異的實績表...

創業之星選秀／「公司組優勝」聿信醫療 臨床觀測病人呼吸

聿信醫療器材科技主打以AI學習，使用超過200萬筆聽診數據建立模型，分析呼吸周期與頻率，輔助醫療人員解決臨床觀測病人呼吸...

創業之星選秀／「公司組優勝」律果 協助法律工作數位轉型

律果科技以法律科技新創企業之姿利用生成式AI技術，幫助法律工作數位轉型，希望一站做出合約審查、法律研究、風險評估自動化，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。