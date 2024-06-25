怡進引進友通、羅昇資金

工業電腦大廠友通（2397）昨（24）日宣布，攜手旗下智動化技術服務供應商羅昇企業，共同投資台灣最大捆包機業者怡進工業，以強化AI智動化布局，提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案，其中羅昇（8374）持股39%、友通持有31.65%股權。

看好AI智動化產品布局與通路互補綜效，友通及羅昇合計以12.5億元取得怡進70.65%股權。

怡進是台灣最大捆包機業者，成立以來即以外銷為主，已建立綿密的歐美通路，歐美營收占七成以上。根據Data Bridge研究，全球捆包機市場預計2029年可達77.3億美元規模，相較2021年的51.5億美元持續成長，年複合成長率達5.2%，未來市場成長性佳。

友通總座蘇家弘表示，與怡進的合作將使友通在自動化領域取得重要進展。怡進產品中使用的自動控制器與機器視覺等技術，均是友通在自動化領域的重點應用。

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