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承億集團啟動曇系列旅宿投資計畫 將作為推動上市的起手式

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

曾榮獲「全台最美飯店暨客房雙冠軍」，以及「服務大評鑑-國際觀光飯店金獎」的承億集團，確定要進駐小琉球！曇系列首間旅宿「聽琉嶼」預計2025年底營運，這也是承億集團朝上市之路邁進的起手式。

據了解，曇系列旅宿將陸續進駐嘉義仁義潭、台東池上、嘉義阿里山埔尾等地，有別於承億文旅平均3,000至6,000元、高雄承億酒店7,000至1.2萬元的房價，曇系列未來定價將走高檔路線，平均房價拉升到1.8萬至2.3萬元間。

目前，承億集團在台灣各地擁有八間旅宿，是不少旅人的環島首選，以「致力打造每座城市的文化縮影」為目標，讓旗下每座旅宿都是一館一主題一特色，也成為不少國內外旅人的環島首選。

尤其是2022年開幕的高雄承億酒店，更是以俯瞰港都亞洲新灣區的飯店大廳景觀，以及高空透明無邊際泳池夕陽，屢屢登上國內外媒體版面。

承億集團看好小琉球是世界唯七可登島的珊瑚礁島嶼定位，不僅全年不受東北季風影響，更有豐富的人文底蘊，因此為拓點小琉球量身打造出全新品牌「曇」。

根據大鵬灣風景區管理處統計，2023年小琉球登島人數合計已達250萬人次之多，觀光商機可期。

「曇-聽琉嶼」基地位於小琉球西南側山脊線，基地下方即為蛤板灣沙灘，充分享有居高臨下以及夕照美景的優勢，10間潮浪野墅以低密度小量體的一字形面西向排列，開展出壯闊的視野。

未來營運上，「曇-聽琉嶼」將著眼於自然靜修、文化傳承、生態保護，讓建築與自然和諧共生，除了手作工坊、旬料理餐廳、景觀酒吧外，亦有與當地島上合作的四季生態探尋體驗。

小琉球 生態 觀光

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