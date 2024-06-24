數位沛方／企業成長期 衝刺二指標

上次在專欄談到了企業在經營的生命周期階段中，初期應該重視哪些指標，獲得了很多的反饋，一些企業主看完才恍然大悟原來自己過去忽略的是這件事情，也有從事行銷的朋友來說，怪不得總覺得在公司檢視數據時有些地方卡卡的，接下來，就是要談後面的幾個階段。

當我們過了邊做邊測試的投入期，準備進入成長期時，代表我們已經知道當前最主要的客群輪廓，所以這個階段，可以開始加強對該族群的溝通力道，無論是在產品的包裝設計上，或者是曝光及溝通的渠道選擇上，會能夠更貼近目標客群，因此在這階段，應該將下列二個觀察指標比重拉高。

一、流量＆商品轉換率

流量轉換率指的是當目標客群來到店內或通路時，會購買商品的比例，初期還拿捏不到正確方向時，有可能會像不是真正客群的人做招攬，這時候的成交機率一定會比較差，而當我們掌握到客群後，一般來說搭配了對的曝光渠道與銷售通路，就能讓人流的轉換率提高。

商品本身也是一樣，確認了客群的輪廓及喜好，就能夠更清楚知道該如何設計產品。

二、收入成長數（率）

在成長期階段，另一個觀察指標，則從關心首購數量變更為整體的成長狀況，在高速成長的階段，我們會期望的是業績的年增率是幾十趴（%）起跳的成長，因為這代表了我們仍在市場上不斷地擴張及找到機會。

然而這種幾十趴的年增率成長總是會有放緩的時候，當收益難以再突破，企業就進入了所謂的成熟期。而成熟期企業最需要的，是盡早找出第二成長曲線，幫公司的業績動能增添柴火並將之引燃。

去年南部一家蜂蜜廠商預計想要往北部發展，過程中我發現，他們本來都習慣用一桶一桶的大玻璃罐或塑膠桶來銷售，問他為何這樣設計，他說因為在南部時，消費者喜歡一次買多一點，會比較划算。

但這個時候問題就來了，北部的消費者也是同樣的想法嗎？北部因為居住空間相對比較小，在家中放一大桶的蜂蜜其實有點困難，所以我就建議他找機會來台北看看台北的蜂蜜都怎麼賣，後來他就告訴我，他發現北部很多都是賣小小一罐，甚至可以隨身攜帶，或是包裝得很漂亮。

因為在北部消費者在乎的，除了價格之外，攜帶方便也是很重要，所以像賣雨傘的雨傘王推出了一系列的輕量及扁型的折疊傘，就時常銷售一空，因為他瞄準的，就是消費者得帶傘又怕太麻煩或占空間的心態。

透過這兩間企業的狀況可以知道，如果想要拓展市場，可能必須重新思考設計商品，至於成熟期該觀察哪些指標，以及可以有哪些作為，下一篇再來說明。

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