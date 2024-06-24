發現薇趨勢／打造AI島 缺電就免談

黃仁勳來台的旋風，帶動台灣AI的產業話題，也反映當今AI的蓬勃發展。AI相關個股漲翻天，接到輝達（NVIDIA）訂單的各式台廠笑呵呵，台灣正式成為全球AI發展不可或缺的夥伴。

據媒體報導，黃仁勳將進一步規劃到台灣設立研發中心與亞洲總部，但不免令人憂心──我們的電夠嗎？

6月18日內湖科學園區意外跳電，台電證實影響655戶，大家的擔憂浮上檯面。每逢夏季便偶有停電、輪流限電與跳電，如今核三廠1號機預計今年除疫，屆時電力供應的缺口該如何補足？供電問題即刻成為台灣能否建成AI島的關鍵。

過去台灣也有過幾次的抗議與公投，針對核電廠的落腳點，或是否廢核而改用綠色能源等議題，全民正反論辯之餘，電力不足是無法逃避的事實。有趣的是，許多行業內的朋友似乎還沒察覺電力與科技產業的關連。

一位朋友的新創公司，主要業務與區塊鏈、虛擬貨幣與影像有直接關係，他昭告天下──生而為人，我反核。

另一位朋友創業題目與AI運算相關，他也頻繁的喊著口號──非核家園，守護台灣。

愛護環境的感性與熱情擲地有聲，獲得壓倒性的勝利，卻似乎沒有意識到在維持現有電費的前提下，我們的選擇並不多。

假若台灣正式站上全球AI製成與應用舉足輕重的位置，究竟要準備多少有餘裕的電力，才能穩定實現共有的「AI夢」？

不僅台灣，全球許多國家為了保護環境，質疑核能安全，陸續喊出「非核」的口號；然而卻不知道沒有使用核電的澳洲，平均電費皆比美國昂貴許多。

以2023年9月澳洲的家庭電費為例，每千瓦新台幣9.62元；而目前還使用核電的台灣，2024年平均家庭用電若以400度計算，夏季每千瓦3.7元，非夏季則是3.03元。你家的電費願意再乘以3嗎？

一些澳洲市民若窮困到難以支付高額電費，某些州政府則提供補貼金，因此在2023年上半年的澳洲個人債務分析中，有10%到12%屬於能源債務。由此可知，電在澳洲已是人民沈重的負擔。

德國近年致力能源轉型，希望落實低碳、無核經濟、能源再生的目標，看似成為能源使用的典範。然而數據網站Statista的資料顯示，德國電費若以1998年為100分計算，2000年為81分，2020年為186分；2022年底因停用六座核電廠，電費飆漲到234分；到了2024年5月，德國人的平均電費已是歐盟最高。

如果台灣完全無核，第一個面臨的困境將是──電力從哪裡來？

如果極盡綠色能源之能事，能否多到使用無虞？若進口電力，那麼附加成本又該有多高？

根據聯邦統計局最新的歐盟數據顯示，德國電費構成有40.6%來自能源採購，這些巨大的附加成本，最後當然「漲」聲響起，回到用電人的荷包上。

台灣的產業顯學與科技息息相關，用電數量超乎想像。根據台灣電力公司的資料，2023年4月1日瞬時尖峰負載（萬瓩）為2694.1，2024年4月1日已達3252.2，著實突飛猛進。作為科技島，台灣雖然目前是全球許多科技巨擘的堅強後盾，但「電力危機」絕對會成為未來產業發展的隱憂。

「欲戴王冠，必承其重」。在台股因AI衝上23,000點的喜悅背後，電從哪裡來？缺電一切免談。

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