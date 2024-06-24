商業興觀點／電商平台進化 驅動破壞式創新

承繼「零售電商的再進化：實體零售篇」，本文續論述在經過30年的發展以及疫情間跳躍增長後的電商零售平台，再繼續進化增長的競爭力來源。傳統的電商平台形式分為B2C、B2B2C、C2C，過去幾年歷經蝦皮進場以及MOMO、PChome爭雄，台灣在這三個不同模式的平台上已經出現穩定的市場排序，要改變這樣的競爭態勢，需要破壞式的創新才能突破。

破壞式的創新意指跳脫目前的思維範疇，在平台商業模式或是技術運用上的創新，而不僅只在新的品類擴充或是新的服務類型（例如物流或是Retail Media）。

在平台模式的突破上，借鏡蝦皮在台灣的成功立足經驗，乃是因為當初台灣市場B2C一枝獨秀，B2B2C和C2C平台都缺乏明顯的市場領導者，以致於大部分的賣家活躍於FB等社群平台，卻缺乏完成交易的服務，蝦皮抓住了市場空缺，加上成功的銀彈和市場操作才站穩腳跟。

借諸國際先進市場發展經驗，除了上述三種傳統電商平台模式，C2B以及O2O也常被提及，不乏成功案例，例如Amazon有團購C2B模式的「amazonassociate」，讓擁有追隨者的KOL能夠經由推薦／銷售產品從而分潤，又如中國大陸的小紅書專為購物種草以及導流平台（O2O）；這二種平台形式在台灣都尚未有明顯的市場領導者，應是下一波電商市場競爭態勢的創新突破重點。

在技術應用上，生成式AI是近期最接近破壞式創新的電商技術突破，最先能落地應用的電商當在於知識服務為購買決策核心的垂直領域，例如旅遊、3C、書籍、營養保健、嗜好休閒。

這些產品的共同特色是產品本身高度規格化，但是對應到個別消費者卻需要高度客製化；例如書籍，只要對ISBN，產品連版本都是固定的，但是每本書對不同的消費者卻有天差地別的意義，找出這些意義價值並做客製化的推薦，乃至於建立個人專屬的知識庫，這些在過去電商做不到，而GAI卻可以輕鬆達成。又如營養保健，雖然每項產品的配方固定，但是要能了解這麼多的複方，還能兼顧每個個體不同的健康需求，這樣的購物知識也需要AI才能達成具成本效益的服務。

換句話說，AI技術的進展讓某一些知識需求密集的垂直電商領域有了工具來提供過去做不到的服務，是典型破壞式創新的特性，把AI服務開發好，再加上搭配的商業模式，將能在垂直電商領域浮現市場領導者。

台灣向來以電商發展早且環境成熟自詡，面對下一輪的競爭，政府於潛力平台模式以及AI落地運用上需要挹注資源，幫助我國電商產業持續創新不落後。

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