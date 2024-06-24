年收破百萬「高薪族」入住桃園！五年大增逾六成、最愛買這三區

據據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，近五年來桃園市年收入破百萬元的高薪房貸族申貸件數、從2019年疫情前的5,952件，大幅拉高至2023年的9,584件，五年漲幅高達61%；以區域來看，桃園高薪房貸族前五大貸款買房熱區中，中壢區以2,648件奪冠，其次為桃園區2,377件、龜山區1,292件。

中信房屋桃園航空城加盟店店長許惠玲表示，中壢富人聚落的區域主要有二，一是海華特區，二是青埔高鐵特區，但海華特區腹地較小，屋主又相當惜售，近年來的交易量體不大。反觀青埔高鐵特區挾航空城題材，又有高鐵、機場捷運、國泰人壽站前開發案、桃園市立美術館等重點建設項目坐鎮，近年來除在地居民外，還有不少雙北外溢的高薪族群和竹科工程師到青埔買房置產，進而帶動區域高薪房貸族占比的提升。

許惠玲指出，在建設題材、高收入買盤的支持下，目前青埔高鐵特區儼然已是桃園房價最高的區域，區內預售屋的每坪開價普遍落在5字頭上下，個別建案甚至衝上6、7字頭。

至於龜山區，中信房屋研展室副理莊思敏表示，龜山區的長庚里聚集了眾多林口長庚醫院的醫護人員及眷屬，也被民眾稱之為「醫生里」，由於醫護人員薪資水平普遍較高，因此長庚里也是「桃園最富里」的常客。

據財政部2021年度綜合所得稅初步統計專冊揭露，龜山區長庚里的平均綜合所得高達124.1萬元，位列桃園市第五名。

另外，龜山A7重劃區也是近年來房市表現相當亮眼的區域，A7重劃區緊鄰林口，是大林口生活圈的一員，區內擁有華亞科技園區、郵政物流園區、樂善園區及產專開發用地等，近幾年憑藉房價基期低、機場捷運、產業建設等優勢，磁吸了不少大台北通勤族和周邊的科技新貴入住，帶動區域房市交易量能持續升溫。

據據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，近五年來桃園市年收入破百萬元的高薪房貸族申貸件數、從2019年疫情前的5,952件，大幅拉高至2023年的9,584件，五年漲幅高達61%；以區域來看，桃園高薪房貸族前五大貸款買房熱區中，中壢區以2,648件奪冠，其次為桃園區2,377件、龜山區1,292件。中信房屋提供

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