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寶晶能源攜手SolarEdge 拓展台灣儲能和太陽能市場

中央社／ 新竹24日電

寶晶能源今天宣布與SolarEdge簽合作備忘錄，共同拓展台灣家用及商用儲能系統，並推動太陽光電發展。

寶晶能源發布新聞稿，董事長蔡佳晋表示，寶晶能源將積極發展家用、商用儲能解決方案，並結合集團建設事業，推廣再生能源至家庭及辦公大樓、工廠等場域，協助社會建立更穩定、彈性、有效率的潔淨能源環境。

SolarEdge指出，寶晶能源是SolarEdge在台灣的重要策略夥伴，過去曾共同合作在屏東林邊建置17MW水面型太陽能系統以及908kW農電共生案場，未來將拓展建商及企業儲能系統市場。

此外，SolarEdge今年推出Terramax 330kW太陽能變流器及H1300功率優化器解決方案，主要針對大型地面太陽能系統設計，可優化系統發電並降低維運成本，將與寶晶拓展地面型太陽能案場。

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