ESG考量 私法人砸重金買陽明山逾萬坪土地
據實價登錄資料，據實價登錄網資料顯示，近三年台北市士林區溪山段一、二小段共出現三筆大面積土地交易，有兩筆土地面積更飆破萬坪以上；其中今年三月位於溪山段二小段98地號，私法人以總價1.53億元買下約1.85萬坪地，換算每坪土地成交價約8,267.8元。
而溪山段一小段383地號土地，則有私法人買方以2.42億元購入約2.93萬坪地，換算每坪土地交易單價約8,264元；溪山段一小段411地號則有自然人買方以總價3,327.9萬元、買進4,026.8坪，每坪土地成交價約8,264.3元。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，由於兩宗土地位於陽明山國家公園，兩宗土地使用分區屬於第三類使用地（管三）、第四類使用地（管四），其中管三土地僅允許已有聚落發展或住戶零星分布，進行環境維護、改造，而管四土地則需保持完整自然環境、自然型態，因此土地開發難度高。
賴志昶強調，大型私法人購入開發難度高的土地，除了本身資產配置或是節稅需求外，研判是因應近年來ESG議題，提早卡位、買進山坡土地，未來進行大規模植樹、造林，有利於淨零排放、國內碳權交易以及環境教育等議題。
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