力肯董事會推舉溫銘漢續任董座 今年營運展望審慎樂觀

氣動釘槍大廠力肯實業（1570）董事會24日通過，推舉溫銘漢續任董事長。力肯表示，客戶去化庫存已告一段落，今年接單趨於正常，加上新舊產品交替，近二個月出貨及營收均呈年月雙增，目前在手訂單約一季，美國及歐洲品牌商客戶訂單相較去年也穩定增長，對全年營運展望審慎樂觀。

力肯股東常會14日完成改選，原本市場派積極運作、爭取席次，但最後因溫銘漢主導的公司派持股逾四成，勝過市場派的二成多，在4席董事、3席獨董中，公司派一舉拿下2席董事及3席獨董而居上風，市場派只拿下2席董事，今天董事會一如預期，推舉溫銘漢續任董事長。

力肯今年營運自3月以來逐月增溫，5月合併營收1.05億元，月增36.8%、年增332.0%，累計前五月合併營收2.78億元、年增34.5%，為近七年以來同期新高。

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