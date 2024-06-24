以「下三濫、不要臉」等字眼多次謾罵 台船將正式提告郭璽
針對前海軍顧問郭璽多次公開謾罵台船（2208）及董事長一事，台船24日發布聲明稿指出，郭先生多次以「掏空公司、下三濫、不要臉」等惡意字眼進行人身攻擊及相關不實指控，公司將正式提告以正視聽。
台船強調，公司多年來，兢兢業業戮力完成國家與業主交付之海疆防衛、貿易海運、離岸風電之載具，與海事工程等艱難建造工作；「國家任務、台船使命」是所有台船人半世紀以來的驕傲DNA，實不應遭此非理性謾罵、抹黑潑髒水。
而台船將於6月26日上午10時召開113年股東常會，歡迎股東踴躍出席參與，針對本公司營運提出具體建設性意見。倘若現場有脫序、謾罵鬧場行為，規勸不聽者將請離，以維護股東大眾建言權益。
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