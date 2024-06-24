蛋價跌跌不休 茂生農經：增新客源外送平台、攜手早餐店

飼料大廠茂生農經今天舉辦股東會，近期蛋價跌跌不休，茂生農經發言人林信鴻向中央社表示，仍會配合通路，持續供應實惠平價的蛋品，今年公司也新增外送平台成新客源，銷售旗下富翁牌蛋品，而洗選盤蛋以連鎖早餐店為主要客戶。

茂生農經董事長吳清德在今年年報中指出，今年公司新增客源，為外送平台Foodpanda銷售公司蛋品；洗選盤蛋以Q-Burger、My Burger、弘爺漢堡等中型連鎖早餐店為主要客戶銷售。

至於蛋品未來展望，吳清德表示，籌建自有蛋雞場是勢在必行，使用公司生產的飼料來飼養以把關，才能建立完整生產履歷。

未來也會投資設立蛋品洗選、集貨場，並尋找開拓通路合作對象，以及蛋品加工廠，培育相關管理經營人才，以建立公司自有品牌及未來食品加工的產銷通路，達到產銷一條龍。

另外，吳清德表示，茂生農經為畜牧產業鏈中游的飼料製造廠，台灣飼料調配的穀物幾乎全數仰賴進口，主要原物料為玉米及黃豆，因此掌握原料價格趨勢以及選擇購買時機格外重要。

他也說，除了生產禽畜使用的飼料產品外，公司也提供客製化飼料、機能性飼料研發及管理諮詢等服務，2017年起與飼養戶共同經營畜養豬場，使用自產的飼料飼養以及肉豬與仔豬銷售，近年朝向契養豬隻模式，將雙方效益再提高。

同時逐步增建母豬分娩舍設備工程案，為增加母豬分娩欄位，提高生育仔豬數量，因食用公司飼料，促使工廠產量成長營運單位成本下降，也提升公司整體綜效增加獲利。

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