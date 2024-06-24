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8月12日開標！國產署公告10宗地上權標的 土地使用分區更多元

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部國產署公告10宗地上權標的，合計面積3.48公頃，權利金底價32億8217萬餘元，8月12日開標。圖／本報系資料照片
財政部國產署公告10宗地上權標的，合計面積3.48公頃，權利金底價32億8217萬餘元，8月12日開標。圖／本報系資料照片

國產署今（24）日公告10宗精華區國有土地招標設定地上權標的，包含高雄市、台南市各2宗，新北市、桃園市、台中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市各1宗，合計面積3.48公頃，權利金底價32億8217萬餘元。訂於8月12日開標。

國產署表示，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整年息率為1％，不隨申報地價調整的年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步說明，本批次首次列標標的共7宗，且土地使用分區較以往標的多元，其中高雄市前金區第一種產業專用區土地，面積超過0.8公頃，鄰近愛河，為高雄市精華地區難得之大面積土地；高雄市岡山區甲種工業區土地，與岡山本洲產業園區、南科高雄園區相鄰，產業發展群聚且近國道岡山交流道，交通便利。

另外，嘉義市第二種休閒專用區土地，四面臨路，為一完整街廓，該土地約1007坪，使用分區可規劃健康防老園區，興建健康住宅；新竹縣竹北市行政區土地約500坪，位於新竹縣政府行政區範圍內，可規劃作金融及保險業等使用。

3宗住宅區土地分別為，台南市東區土地，鄰近台南火車站、成大及新樓醫院等；新北市三峽區土地，鄰三峽國中、台北大學為優質住宅環境；台中市南屯區土地，其鄰近土地甫於上一批公告標脫，本次再推出1宗。

曾列標土地有3宗，2宗為商業區，台南市東區土地，三面臨路且坵塊方整；桃園市桃園區土地，位經國重劃區內周邊建案林立；苗栗縣後龍鎮住宅區土地，鄰近後龍國小等學校及台1線等交通要道。

為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，國產署111年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求，由國產署辦理活化利用；招標設定地上權為國家保有土地所有權提供使用權予民間活化國有土地方式，於國人有土斯有財觀念下其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。

國產署 地上權 建案 社會住宅 都市計畫 重劃區

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