繼雲豹後…這再生能源大廠也接獲輝達洽詢 綠電採購大單有望入袋
繼雲豹能源與輝達（NVIDIA）接觸後，國內再生能源大廠泓德能源-創（6873）發言系統24日也證實已接獲輝達洽詢綠電採購事宜，目前雙方正積極展開密切聯繫，估計未來綠電採購大單有望入袋。
泓德能源發言系統表示，輝達要採購的綠電量確實相當龐大，絕非一家綠電業者能完全滿足，所幸公司旗下擁有許多太陽能電廠，而且也有銷售綠電給國際大廠的經驗，將盡力滿足客戶需求，但合作細節仍不便對外說明。
據悉，泓德能源旗下子公司星星電力自2021年取得售電執照，累計至今年初為止，綠電轉供量已超過110億度電，去年全年度的綠電簽約量則超過18億度電，年增十倍，全台轉供據點超過600個，為國內前三大綠電業者。
至於綠電銷售實績方面，星星電力今年初與國內封測大廠日月光集團簽訂綠電團購協議，由日月光投控帶領旗下子公司進行購電，簽署20年合作備忘錄，將於2025年下半年起開始轉供綠電，2026年將供應1.5億度電，並逐年擴充至每年供應3.75億度綠電，預計合約期間累計轉供將達63億度電。
針對輝達在台採購綠電部分，業界人士認為，隨著越來越多AI科技巨擘在台設立超級運算中心，估計除了輝達之外，會有更多大型國際企業在台採購綠電，但台灣綠電供給有限，眼下必須盡速擴大綠電供給，才能吸引更多外資投資台灣。
業界人士進一步指出，目前手握綠電的業者大多早已不賣給台電，轉賣給國內外企業，因為每度電價格更好，而現今綠電交易正處於賣方市場，若未來國內的綠電仍持續呈現供不應求的話，綠電價格很可能進一步攀升。
泓德能源不畏大盤重跌逾400多點，股價逆勢上漲7.5元，收193.5元；該公司預計今年第3季從創新板轉一般上市板，目前已通過主管機關改列申請。
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