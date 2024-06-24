盼當「夜間星巴克」！金色三麥看好明年營收爆發 26日將掛牌興櫃

金色三麥26日興櫃掛牌，董事長葉冠廷喊話，要當「夜間星巴克」，並看好明年度在展店效益完整貢獻下，營收將爆發成長，目前展店面臨最大的變數就是缺工。

金色三麥將於26日以168元掛牌興櫃，主要營業項目包含精釀啤酒銷售、餐廳經營、各式飲品銷售等；餐廳部分，目前共計10個品牌、38家店，主力品牌金色三麥有18家。

金色三麥今天宣布開啟運動酒吧新品牌戰線，葉冠廷表示，大巨蛋首店估年營收可突破新台幣1億元，未來也將插旗台中洲際棒球場；金色三麥有一半據點年營收貢獻都超過億元。

葉冠廷表示，金色三麥集團去年整體營收接近20億元，今年上半年已經開出4家新據點，下半年規劃再開出2至3家店，聚焦中南部市場缺口；由於去年受惠疫情內需爆發，今年回歸正常化，預期今年營收將會微幅優於去年水準。

葉冠廷看好在餐、酒雙引擎加持下，加上明年新展店會完整貢獻，原先在誠品信義店的據點，也將隨著新百貨開幕重啟，營收將會明顯爆發性成長。

金色三麥在餐飲市場有20多年歷史，葉冠廷表示，籌備首次公開發行（IPO）計畫已經長達8年，將集團營運從家族企業導入公司化正軌，遭受疫情洗禮後，體質變得更為健康。他喊話，金色三麥未來要成為「夜間星巴克」，不過認為缺工是未來展店的不確定因素，因此祭出高底薪與高福利等相關優惠。

金色三麥2023年營收19.46億元，稅後淨利2.31億元，分別較2022年成長30%及90%，每股盈餘達10.54元。葉冠廷表示，去年獲利明顯提升，除餐廳營收受惠疫後成長外，精釀啤酒產能也達經濟規模，獲利跳增。

金色三麥為國內最早的民營啤酒事業之一，餐廳、零售通路營收比重約80%、20%；此外，金色三麥也首創打造自助調酒吧，搭配「電子酒精交易所」數位互動牆，採取酒水以量計價、客人自行取酒等模式。

葉冠廷說，創造體驗的同時也減少人力需求，未來除了導入金色三麥部分通路外，也將採取B2B合作模式，提供其他餐飲零售業者租賃，已有不少業者接洽中，看好將貢獻零售營運動能。

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