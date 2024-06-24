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聖暉集團朝每年收購一國內外公司 擴大全球布局及營運版圖

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉集團旗下朋億總經理馬蔚（左起）、聖暉總經理王俊盛和銳澤總經理周谷華今日提出集團新營運方針。將深化多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合艦隊，並加速國內布局，擴大營運版圖。記者簡永祥／攝影
聖暉集團旗下朋億總經理馬蔚（左起）、聖暉總經理王俊盛和銳澤總經理周谷華今日提出集團新營運方針。將深化多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合艦隊，並加速國內布局，擴大營運版圖。記者簡永祥／攝影

聖暉集團旗下聖暉*（5536）和子公司朋億*、銳澤今日舉行聯合媒體餐敘，並宣布將透過轉投資合作夥伴資源整合形成垂直水平價值鏈，深化發展多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合艦隊，開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢。聖暉*已備妥百億元銀彈，在未來5年內 ，將以收購台灣或海外至少一家公司，分散產業及擴大海外布局，擴大集團整體版圖觸角與業務動能。

聖暉*表示，受國業積極推進供應鏈分散佈局進行海外擴廠計畫，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，聖暉*未來3年內在手訂單涵蓋台灣、中國大陸、日本及東南亞等已達330億元，但集團今年將加大亞洲區市場佈局，並規劃評估美洲、墨西哥市場機會，將持續透過策略聯盟等合作模式，擴大集團整體版圖觸角與業務動能。

聖暉*強調，因目前不同地區客戶專案工期陸續提前施作需求顯現，樂觀看待今年下半年營運有望優於上半年，並助力2024年全年營運成長動能放大。

朋億*得益於在各地區市場的擴展效益顯現，特別是中國、東南亞等地區半導體客戶的設備需求大幅增加，助力公司良好營運表現，2024年第一季每股純益達3.28元，今年前五月合併營收年增28.04％、達39.95億元。朋億*對全球半導體產業的區域自主化發展持正向看法，加上供應鏈短鏈效益，公司將憑藉在台灣、中國和東南亞地區的良好實績與接單佈局，同時深化設備技術精進、培養專業人才、優化業務接單結構等，並結合子公司銳澤規劃在日本的區域發展，積極抓住半導體產業擴建項目的新機遇，有助對創造未來營運正面效果挹注。

集團旗下的銳澤已於日本熊本市設立營運據點，並正式成為國際晶圓龍頭半導體大廠在日本的台灣供應商，銳澤將憑藉逾15年掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及在地化即時服務優勢，並導入數位化管理，創造差異化從而強化與客戶合作的緊密度。此外，為公司未來長期永續發展，銳澤除了將深化既有半導體客戶的合作範圍外，亦延伸開拓多元產業客戶的接單廣度。同時擴大氣體供應主系統與Turnkey統包的接單動能，強化公司關鍵核心競爭力。

半導體 晶圓 聖暉

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