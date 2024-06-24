是方、HGC和AMS-IX簽署備忘錄 攜手拓展全球網絡連接

是方電訊（6561）、AMS-IX以及環球全域電訊（HGC環電）今日宣布簽署備忘錄，三方成為戰略夥伴後，不僅能為彼此的客戶提供一站式整體解決方案，更能進一步擴大是方旗下台北網際網路交換中心（TPIX）與AMS-IX香港平台之間的交換流量。

是方電訊營運台灣最大網際網路交換中心TPIX，AMS-IX是全球最大的網際網路交換中心之一，位於荷蘭阿姆斯特丹，擁有近千名會員，HGC環電擁有廣泛覆蓋範圍的全方位ICT服務和網路營運商是AMS-IX在亞洲地區的合作夥伴。

是方指出，未來透過策略夥伴關係，是方TPIX成員可以在香港擴展網絡資源，還能透過HGC環電遍布全球的多樣化路由與數位基礎設施的全球網路系統，促進實現內容共享和在地化。

此外，是方表示，TPIX成員也能直連到AMS-IX亞洲地區，例如新加坡、曼谷、馬尼拉等亞洲國家，以及阿姆斯特丹、舊金山灣區和芝加哥等其他地區，從而為客戶提供無縫且可靠的遠端對等互連，並改善終端用戶體驗。

是方表示，通過與 TPIX 的合作，AMS-IX香港的成員也能享有額外的170個網路連結，同時能夠接觸台灣本地的用戶群，這項優勢將推動TPIX和AMS-IX 香港成員雙方更多流量交換。在戰略同盟的對等優勢下，雙方均可以進入對方市場並接觸更廣泛的受眾群體，促進跨境網際網路生態系統的增長。

是方電訊董事長吳彥宏表示，能夠加入全球化的整合性網路交換服務，是非常難能可貴的經驗與機會，未來三方借助分享彼此的眾多在地客戶及會員數，絕對可以創造1+1大於2的加乘效益。

吳彥宏表示，是方志在成為東亞數位匯流以及AI雲端應用中心，尤其是亞太地區主要私有海纜系統以及各大共構海纜系統皆匯集於是方電訊。去年7月，TPIX全球排名仍在百名之外（排名103）如今在短短不到一年之內，最新全球排名已經來到82名，一下子超前21個對手之多，足見是方成長力道的強勁，我們深切期待，透過此次合作可以持續加速TPIX全球排名的推進，增加數位化的影響力，讓是方成為台灣與世界接軌的重要戰略樞鈕。

HGC環電國際業務台灣助理副總裁王聖中表示：「與是方電訊和AMS-IX建立戰略聯盟，這種合作模式符合我們建立更強大的網路生態系統的目標。憑藉著HGC環電的全球網絡覆蓋和數位基礎設施，我們可以為世界各地的OTT串流媒體、線上內容供應商、遊戲和雲端應用供應商提供對等互連服務，並且以低延遲性和更優質的用戶體驗，提高網路效能」。

AMS-IX國際合作總監Onno Bos表示，亞洲是網路流量成長最快的地區之一，透過在該地區擴展我們的連接網絡，無論是通過合作夥伴關係還是開設額外的網際網路交換中心，我們將持續致力支持亞洲的數位轉型發展，而且客戶也將受益於更高效、可靠和安全的數據交換。

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