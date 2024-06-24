森崴能源「巨人號」重吊船抵台 台電離岸二期啟動海上施工

森崴能源（6806）子公司新加坡寶崴海事工程打造的「巨人號」4,000噸重吊船上周五已順利抵達台灣，22日在台中港舉辦「台電離岸二期海事工程開工及寶崴巨人號抵台祈福儀式」，將展開離岸風電海上工程施作，執行水下基樁（Pin Pile）及套管式水下基礎（Jacket）安裝，和風機、葉片、塔架安裝等工程。

森崴能源表示，本次的海事工程開工，是今年度最重要的工程里程碑，也宣示首座由本土企業獨家承攬的離岸風電案場，正式進入實質海事工程施工階段，裝置容量294.5MW，屆時每年可提供10億度綠電，等同近24萬家戶一年用電量，年減碳排約50萬噸，再創離岸風電國家隊的新里程碑。

森崴能源董事長郭台強指出，配合國家能源轉型及離岸風電國產化政策目標，森崴能源積極扮演離岸風電產業發展的重要角色，富崴能源在2020年6月15日得標，我們勇於承攬台電二期離岸風電統包工程，就是為了培育更多台灣優秀的青年人才，打造台灣本土自主運維團隊的長期發展。

近來全球離岸風電市場快速成長，海事工程船舶供不應求，為因應氣候不確定因素及國際船舶受他人控制之風險，森崴在2022年底成立新加坡寶崴海事工程公司，投資打造的巨人號（Hercules），全長200.8公尺、寬48公尺，擁有4000噸吊具能力，DP2動態定位系統。以及投入支援工程的先鋒號（Pioneer），如今，先鋒號與巨人號都已經抵台，正式啟動台電離岸二期海事工程。

台電公司總經理王耀庭、副總郭天合、處長蔡英聖、主任王平貴，立恩威國際驗證（DNV）總經理張仁榮，中興工程執行副總嚴世傑、副總李民政，宏華營造總經理陳宗邦、日本中國電力公司總經理村上周一郎等貴賓及森崴能源總經理胡惠森、富崴能源副總經理古勝偉、寶崴海事CEO朱彥萍等相關人員出席開工典禮。