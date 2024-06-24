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台泥旗下Molicel小港廠綠電儲能合一 年減碳量達1400噸

中央社／ 台北24日電

台泥旗下鋰電池品牌Molicel位於高雄小港的子公司三元能源科技工廠，獲美國LEED及台灣EEWH綠建築雙金認證，是全台灣首座獲綠建築的高階鋰電池廠，採綠電儲能合一，打造虛擬電廠，年減碳量估達1400噸。

台泥於Molicel高雄三元廠內採用自行研發的安全水泥儲能櫃，以儲能系統作為虛擬電廠，串接自建的太陽能，提升綠電使用同步調節廠內備用電，以及離尖峰電能移轉，照明用電密度低於國際標準70%以上。

Molicel高雄三元廠以符合零碳建築趨勢的「預鑄工法」，減碳達7%，同時縮至少50天工期，大幅降低廢棄物及空氣揚塵。另外，三元廠採用高效率空調系統架構及變頻控制，並結合製程熱回收系統，節能達42%以上。

除了低碳節能之外，三元廠也強化節水設計，以回收雨水100%替代自來水供沖廁與澆灌，整體日常節水率達30%以上，同時基地上廣植原生喬木、灌木及草花，比一般建築固碳量提升50%。

提升氣候韌性設計上，設置地下滯洪池，降低暴雨逕流量；選用高反射率屋頂表面材與植草磚，減少硬鋪面，大面積屋頂綠化，以降低都市熱島效應。

在資源回收再利用上，選用含回收成分的材料與本地建材，落實營建廢棄物的回收再利用率高達75%以上，裝潢材料使用具綠建材證書產品，減少室內甲醛及總揮發性有機化合物（TVOC）等有害物質逸散，比一般建築物綠建材採用率再增加15%以上。

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