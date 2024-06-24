KTV產業拚轉型！好樂迪扭轉少子化、享溫馨跨足餐飲

「KTV南霸天」享溫馨預計10月初上興櫃，與好樂迪、錢櫃形成資本市場上的KTV三雄。KTV產業近年陸續面臨疫情、少子化、營運成本增加、競爭者來自四面八方等多重挑戰，如何轉型求勝成為重要課題。

在南台灣以庭園式KTV闖出名號的享溫馨近期公開發行生效，總經理李奇霖對中央社記者透露，登上興櫃時間點預計落在今年10月初。屆時資本市場上，將有錢櫃、好樂迪、享溫馨3家業者，形成版圖分占南北的KTV三雄局勢。

錢櫃、好樂迪分別成立於1986年和1993年，好樂迪在2000年上櫃，隨後轉上市；錢櫃則於2012年上興櫃。除了疫情衝擊之外，近幾年的獲利與每股盈餘皆十分穩健，顯示KTV市場歷久不衰，持續獲得穩定剛需支撐。

回顧2021年，本土疫情爆發期間，好樂迪與錢櫃等KTV場所依規定必須關閉，當時月營收大幅萎縮到只剩不到1/20。

所幸疫情後內需爆發，KTV業者也迎來報復性歌唱潮，好樂迪去年營收獲利大幅成長，合併營收新台幣27.72億元，年增16.59%，稅後淨利7.45億元，年增58.11%；錢櫃也擺脫疫情干擾，去年合併營收38.22億元，年增18%，在營業成本與費用降低下，稅後淨利9.7億元，年增42%。

不過隨著時代進展，近年來包含飯店、餐廳、百貨、商場迷你電話亭KTV等，以及南部也有很多建設業均投入KTV領域，連MOTEL或是網路線上都可以唱歌，KTV高層表示，「競爭對手來自四面八方，既有KTV業者當然必須積極求新求變，應對競爭」。

好樂迪客群以學生族群為主，在少子化浪潮下首當其衝。好樂迪表示，為解決少子化的營運衝擊，也開發親子客群，並於台中西屯與屏東東港推出V-MIX品牌，主打科技新潮風格，往更高階市場邁進，創造不同消費市場。

然而，由於市場飽和，導致V-MIX成立以來，一直維持在2家左右的規模，難以複製據點。

展店方面，好樂迪也將觸角延伸至新興城市，採取小而美的展店策略，縮短投資回收期間，並尋找適合物業，採取自購減少租金成本。

而錢櫃瞄準上班族、白領階級，近年來門市據點變化不大。因應市場變化，錢櫃表示，開拓新商圈和持續開發新店面仍是今年的重點目標。

除此之外，錢櫃表示，會利用門市物業包廂和大廳空間等，採取複合式經營模式，提高坪效，以增加收入，並透過與其他產業合作，利用會員網路和跨平台宣傳，開拓潛在銷售機會，也將推出外帶服務及加強電商發展，增加業外收入。

針對市場前景與挑戰，享溫馨總經理李奇霖表示，高雄有許多新進KTV業者加入，顯示KTV市場仍具備龐大商機。享溫馨近年也看到長青客群持續貢獻營運成長，推測與研究顯示歌唱與長壽息息相關，看好這塊市場潛力動能，將能彌補少子化的營運缺口。

此外，除了KTV事業，享溫馨近年也跨足婚宴會館經營，過去KTV營收與宴會廳營收約65%比35%，近期也跨入旅館業試水溫；同時也開發鐵板燒品牌，並於近期開幕養生火鍋等餐飲新品牌，調和婚宴淡旺季營收落差，以餐飲與宴會事業，開啟多個成長曲線。

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