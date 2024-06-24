Uber「商務菁英 Plus」在十大城市上線 標榜更好體驗
外出洽公想叫車，又怕久候導致會議遲到嗎？隨著商務乘車趟次於疫後大幅攀升，Uber 24日宣布，Uber企業版新增乘車選項「商務菁英 Plus」正式上線，企業用戶將可享合作車隊「優先派遣」服務，以優先由受好評分的職業駕駛服務及更寬敞舒適的車款接送，以及預先設定車內溫度、聊天偏好選項等個性化乘車體驗，讓國內外商務人士外出洽公能享受更加優質的整體乘車體驗。。
根據Uber針對百位Uber企業版乘車用戶的抽樣調查，商務會議、企業活動，以及拜訪客戶、業務開發等是多數商務乘客使用Uber企業帳號的主要使用情境。在「商務菁英 Plus」試行期間，高達80%的Uber企業帳號用戶表示，「商務菁英 Plus」最有感的特色是車款更新穎且舒適，乘車體驗「有感升級」；另有83%乘客表示，若有「優先派車」功能，將會提高使用「商務菁英 Plus」乘車選項的意願，顯見如何有效地避免久候、節省自己的寶貴時間，對於商務用戶來說相當重要。
為了滿足商務用戶期待，Uber 與合作多元化計程車車隊攜手推出全新「商務菁英 Plus」乘車選項，由合作車隊與其高評價優良職業駕駛為Uber企業版用戶提供平台唯一的「優先派遣」功能，提供更加舒適、更省時，且更個人化的整體乘車體驗。
Uber台灣總經理楊麗達 (Margarita Peker) 表示，目前Uber平台上的每月活躍Uber企業帳號用戶以年增110%的速度成長。「商務菁英 Plus」可望帶給疫情後持續增長的國內外叫車人士加值的乘車體驗，同時為Uber企業版創造新的成長動能。
「商務菁英 Plus 」乘車選項即日起於宜蘭、基隆、台北、新北、台中、彰化、南投、台南、高雄、屏東十大城市正式上線， 桃園、新竹縣市將於未來陸續上線。
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