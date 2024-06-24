陽明海運集團攜手供應商 推淨灘活動守護海岸線

陽明海運（2609）致力於發揮企業正面影響力，持續投入海洋生態保護行動，連年號召海內外同仁共同響應環境永續行動，於6月22日舉辦的淨灘活動更進一步拓展至供應鏈夥伴，由陽明海運行政長邱增玉率隊，除總公司與國內子公司同仁眷屬參與外，更有10家供應鏈夥伴共襄盛舉，攜手於新北市萬里海灘齊心揮汗，共清除海洋廢棄物221.6公斤，一起守護海岸線的潔淨面貌。

海洋環境保育議題近年受到世界各國極力關注，陽明海運與海共生，體認到海洋生態資源的珍貴與重要性，自2022年起，串聯總公司、子公司、海外營運據點同仁進行淨灘、淨河等行動，截至2024年5月已清除達8.8公噸的海洋廢棄物。

而供應商的協作也是達成陽明海運環境永續發展目標不可或缺之一環，為了讓供應商了解陽明海運在環境永續相關作為，在2023年已經舉辦供應商大會溝通說明，今年更透過實體活動，首次邀請長期合作的供應商一起響應；6月22日淨灘活動，包含Chevron Marine Products LLC、英國石油公司(Castrol Marine)、環球油漆股份有限公司、和峯室內裝修有限公司、慧與科技股份有限公司、中華電信股份有限公司基隆營運處、倍力資訊股份有限公司、逸凡科技股份有限公司、緯謙科技股份有限公司及博鉅資訊股份有限公司等廠商皆熱情參與，與陽明海運集團同仁及眷屬，共百人在豔陽下移除萬里海灘約221.6公斤之海洋廢棄物，包含塑膠瓶蓋、寶特瓶、食物與飲料容器、吸管、漁網與浮球、打火機等，齊力為海洋環境盡一份心力。

陽明海運秉持與海洋共生共榮的理念，除致力於船舶環保節能措施，近年也積極投入企業資源參與海洋保育事務，包含海岸清理與生物多樣性的復育行動，期待以企業行動喚起同仁共同守護海洋環境之意識，並守護當代及下一代的永續未來。