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蝦皮店到店隔日到貨服務快速成長 涵蓋逾150萬件商品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國人網購盛行，「蝦皮店到店」分店遍佈全台；此為新聞示意圖。圖／報系資料照
國人網購盛行，「蝦皮店到店」分店遍佈全台；此為新聞示意圖。圖／報系資料照

瞄準全台消費者對快速到貨的渴望，蝦皮購物指出，今年4月首度推出「蝦皮店到店-隔日到貨」全新服務，涵蓋商品數量直線上升，短短兩周再成長50%，至今已集結站上破150萬種商品通通隔日到貨，滿足現代消費者對於速度與便利性的雙重期望。

蝦皮店到店目前全台擁有超過1,500家店點，「蝦皮店到店-隔日到貨」服務主打用戶在周一至周五14點前完成下單，且賣家於當日20點前完成寄件，包裹將會於隔日配達指定蝦皮店到店門市。超過150萬種商品通通適用，天天滿額免運吃到飽外，周三、周六更加碼99元起免運吃到飽，推出後高達95%的服務使用者皆表示愛用，帶動賣家挹注更多成長動能。

蝦皮購物指出，據資策會《網購消費者調查》調查，「物流速度」為消費者選擇電商平台的十大考量之一。蝦皮購物也在今（24）日宣布，邀請田徑國手「台灣最速男」楊俊瀚成為「蝦皮店到店-隔日到貨」宣傳大使，楊俊瀚本人更分享自己的網購偏好，自爆是蝦皮購物的超級愛用者，想買東西都會直接上蝦皮搜尋。喜歡蝦皮購物商品多元，盒玩可以不用抽就能輕鬆收集一整組，日常田徑訓練後，幫助肌肉放鬆的水療設備也能一站購得。現在出國比賽前急需的網卡等旅遊用品都能隔日到貨，讓楊俊瀚可以更全心專注在比賽練習，無需分心在行李採買瑣事。

蝦皮購物

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