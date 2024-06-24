央行打房後現況曝 達麗董座：這種地區才有加價空間

央行本月13日祭出第六波選擇性信用管制，達麗建設（6177）近日舉行股東會，董事長謝志長表示，央行新一波措施上路後，案場並沒有感受到來人減少，達麗下半年仍會按照計畫推出4案，總銷約233億元。

他表示，房市主要還是看經濟表現及資金面，目前來看，整個經濟面仍在往上提升，央行升息保守，資金面也還充裕，不過，房市也不是全面大好，仍以個案表現為主，有交通軌道及產業發展的地區才有大力加價空間。

達麗下半年預計推出的4案包括台北「達麗河蘊」、台中何安段案、台南「達麗世界仁」、高雄「達麗世界學」。

其中「達麗河蘊」位於北士科新洲美段，總銷65億，預計Q3推案，開價3位數。

台中何安段位於台中台灣大道、市府捷運站附近，案名未定，已取得建照，總銷約40億，預計Q4推案。

台南「達麗世界仁」樣品屋還沒做好，預計第三季正式進場銷售。謝志長表示，個案基地位於台南高鐵站，旁邊又有沙崙產業園區，行政院長日前南下宣示未來將打造為AI重鎮後，其他業者都很惜售，「我們也不知道怎麼賣。」

高雄橋頭「世界學」就在先前推案「未來市」旁，預計第四季推出。謝志長表示，先前「未來市」賣三字頭，但僅隔一年，現在區域新案行情已到四字頭，就開發商來說，當然會覺得可惜了，也會在未來售價上有更多考慮。

他表示，由於通膨，缺工加上造價攀升，預售案成本變數很大，常因工程時間長，造價往上堆疊，把利潤稀釋掉，也因此現在建商普遍都會把這成本反映到售價上面，因此各地也出現房價上漲情況。不過，估計未來市場還是個案表現，有軌道經濟、產業園區發展的地方，能夠聚集人流、物流，未來房價才有大力加價的空間。

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