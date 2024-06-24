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日圓換匯見0.2063元 換10萬台幣省下快4張東京迪士尼門票

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
日圓兌美元續貶逼近160。路透
日圓兌美元續貶逼近160。路透

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，台銀日圓現鈔賣出價24日早上第一盤以「0.2063」開出，再寫34年新低價，若與年初換匯高點1月2日的0.2217元相較，換新台幣10萬元，可多換到3.3萬日圓，相當於省下快一家四口東京迪士尼門票錢。

由於市場預期美國聯準會（Fed）可能延後降息，日圓兌美元匯率逼近160大關，且臨近4月29日創下160.17日圓的34年來谷底，日本當局出手介入市場，今日早盤日圓兌美元匯率一度來到159.926，目前則在159.68上下波動。

新台幣兌美元匯率今日以32.38元開盤，貶1.1分。台銀日圓現鈔賣出價今日早上第一盤以「0.2063」開出，若以今年1月2日收盤價0.2217估算，拿10萬元台幣能換到45萬1059日圓，今日開盤拿10萬台幣可換到約48萬4730日圓，可多換3萬3671日圓，相當於省下快一家四口東京迪士尼門票錢。

日本主管外匯事務最高官員神田真人周一告訴記者，如有必要，日本準備好對外匯市場進行一天24小時全天候的干預。日圓對美元在神田談話後變動不大。

日圓

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