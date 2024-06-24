保瑞台新藥簽訂委託製造合約 搶美眼部術後消炎市場
生技股王保瑞藥業今天宣布與興櫃製藥公司台新藥，簽訂台灣第一個研發製造，並外銷美國市場的眼科術後消炎止痛藥APP13007委託製造供貨合約，並計畫於今年第3季起供貨給台新藥美國地區銷售夥伴，於美國上市銷售。
眼科術後消炎止痛藥APP13007於今年3月4日獲得美國FDA批准在美上市，保瑞今天與台新藥簽訂委託製造供貨合約，將由保瑞旗下專攻眼科用藥製劑代工的蘆竹廠（景德製藥），負責產品充填及包裝，今年下半年起將供貨給台新藥美國地區銷售夥伴EYENOVIA。
APP13007新藥是透過台新藥專屬的奈米微粒製劑技術平台，結合台新藥母公司台耀化學在原料藥處理與分析能力，以及保瑞蘆竹廠（景德製藥）在眼藥製劑充填的無菌生產技術及量產經驗，自2019年起即投入相關資源及各自專業，逐步完成各階段放大生產。
保瑞集團董事長盛保熙表示，保瑞集團與台新藥攜手將第一個台灣研發製造的眼科新藥打進全球最大的藥品消費市場美國，保瑞也能透過與台新藥長期建立的策略夥伴關係，協助台新藥持續拓展其專屬的奈米微粒製劑技術，將此一平台應用到更多新藥開發的潛在市場。
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