快訊

頭部大面積擦傷、體溫41度！ 馬來貘「英雄」死因：熱緊迫

Apple Watch悄加入1隱藏版功能用法曝光！果粉傻眼：蘋果都沒說

曲棍球／6連勝奪冠！中華女將亞青盃全勝封后創紀錄

保瑞台新藥簽訂委託製造合約 搶美眼部術後消炎市場

中央社／ 台北24日電

生技股王保瑞藥業今天宣布與興櫃製藥公司台新藥，簽訂台灣第一個研發製造，並外銷美國市場的眼科術後消炎止痛藥APP13007委託製造供貨合約，並計畫於今年第3季起供貨給台新藥美國地區銷售夥伴，於美國上市銷售。

眼科術後消炎止痛藥APP13007於今年3月4日獲得美國FDA批准在美上市，保瑞今天與台新藥簽訂委託製造供貨合約，將由保瑞旗下專攻眼科用藥製劑代工的蘆竹廠（景德製藥），負責產品充填及包裝，今年下半年起將供貨給台新藥美國地區銷售夥伴EYENOVIA。

APP13007新藥是透過台新藥專屬的奈米微粒製劑技術平台，結合台新藥母公司台耀化學在原料藥處理與分析能力，以及保瑞蘆竹廠（景德製藥）在眼藥製劑充填的無菌生產技術及量產經驗，自2019年起即投入相關資源及各自專業，逐步完成各階段放大生產。

保瑞集團董事長盛保熙表示，保瑞集團與台新藥攜手將第一個台灣研發製造的眼科新藥打進全球最大的藥品消費市場美國，保瑞也能透過與台新藥長期建立的策略夥伴關係，協助台新藥持續拓展其專屬的奈米微粒製劑技術，將此一平台應用到更多新藥開發的潛在市場。

保瑞 台新 美國

延伸閱讀

原提供上億贊助金…日本小林製藥受紅麴案影響 退出2025世博展覽

保瑞藥業董座：找到好機會就出手併購

保瑞、美時 挑逾三個月

鶯歌唯一一家眼科診所6月30日歇業 家長嘆視力複檢跑更遠

相關新聞

有錢人口味變了 一表看桃園高薪族購屋熱區變化

隨著桃園市重大建設陸續到位，愈來愈多外來客群選擇到桃園買房定居，其中不乏高薪族群。中信房屋統計聯徵資 料指出，近5年來桃...

投資公司接連砸億元買陽明山深山土地 原因曝光

實價揭露，位於陽明山國家公園內的士林溪山段，繼兩年前一筆土地以2.4億交易後，今年3月又有一筆約1.8萬坪土地以1.5億...

大航商歐美線運價又漲了 長榮、陽明、萬海有望跟進

紅海危機持續，國際大航商包括馬士基、地中海等兩大巨擘宣布，7月1日起將分別調高遠東到歐洲、美東航線每FEU（40呎櫃）運...

行銷望遠鏡／品牌變革 四個考量

品牌不只是產品或服務的品牌名稱，而是公司和消費者溝通的標記媒介、消費者認識公司及其產品的重要標誌，也是公司潛心刻意塑造的...

經濟選書／聰明投資 賺錢也賺幸福

法蘭克，30歲，已經結婚生子，在90年代後期的科技投資狂潮中，慘遭滅頂。他把自己的故事貼在網路上的討論區，供大家借鏡：

點子農場／用電影讓台灣被世界看見

網路電影資料庫（Internet Movie Database，IMDb）官網上，介紹王世盷是得了2,250個國際電影獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。