有錢人口味變了 一表看桃園高薪族購屋熱區變化

隨著桃園市重大建設陸續到位，愈來愈多外來客群選擇到桃園買房定居，其中不乏高薪族群。中信房屋統計聯徵資 料指出，近5年來桃園市年收入超過100萬的高薪房貸族申貸件數從5,952件增加至9,584，成長幅度超過6成。

另外，觀察桃園高薪房貸族前五大貸款買房熱門區域還可發現，5年來高薪族購屋熱區雖不變，但中壢區擠下桃園區，成為高薪族群購屋熱區第一名，龜山區也從第五名攀升至第三名。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，桃園新興重劃區百花齊放，吸引了大量高薪族群駐足，短短幾年時間，就將桃園購屋熱區重新洗牌。

莊思敏表示，和大台北地區相比，桃園房價基期相對較低，加上桃園有許多重大建設和產業為區域房市增添能見度，近年來磁吸不少雙北、甚至新竹縣市的外溢買盤到桃園置產，其中不少為收入可觀的高薪族群。

以往高薪族群在買房時在意區域基礎機能和生活便利性，但現在居住環境、社區管理、產業發展、投資增值性也愈來愈受到關注。中壢有青埔高鐵特區，龜山有A7重劃區，這些新興重劃區街廓整齊寬敞、建物屋齡新、新社區管理品質佳、建設題材豐沛，深受高收入族群的青睞，逐漸成為新一代的高薪族群購屋熱區。

對於中壢區晉升桃園高薪族群購屋熱區第一名，中信房屋桃園航空城加盟店店長許惠玲表示，中壢富人聚落的區域主要有二，一是海華特區，二是青埔高鐵特區，但海華特區腹地較小，屋主又相當惜售，近年來的交易量體不大。

反觀青埔特區有高鐵、機場捷運、國泰人壽站前開發案、桃園市立美術館等重點建設項目坐鎮，近年來除在地居民外，還有不少雙北外溢的高薪族群和竹科工程師到青埔買房置產，進而帶動區域高薪房貸族佔比的提升。

在建設題材和高收入買盤支持下，目前青埔特區儼然已是桃園房價最高的區域，區內預售屋的開價普遍落在5字頭上下，個別建案甚至已經突破了6字頭，如果購屋民眾沒有一定的經濟實力，恐怕也很難在青埔佔據一席之地。

至於龜山區，莊思敏表示，龜山區的長庚里聚集了眾多林口長庚醫院的醫護人員及眷屬，被民眾稱之為「醫生里」，由於醫護人員薪資水平普遍較高，因此長庚里也是「桃園最富里」的常客。

另外，龜山A7重劃區也是近年來房市表現相當亮眼的區域，A7重劃區緊鄰林口，是大林口生活圈的一員，區內擁有華亞科技園區、郵政物流園區、樂善園區及產專開發用地等，最近幾年憑藉房價基期低、機場捷運、產業建設等優勢，磁吸了不少大台北通勤族和周邊的科技新貴入住，帶動區域房市交易量能持續升溫。 近5年桃園市年收入100萬以上高收入房貸族購屋熱區TOP5。資料來源／中信房屋

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