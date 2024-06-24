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保瑞攜手台新藥 簽訂眼科新藥美國市場代工供貨合約

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞藥業（6472）24日宣布與台新藥（6838）簽訂眼科新藥丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%（APP13007）之委託製造供貨合約，將由保瑞負責充填及包裝，並於今年第3季開始供貨給台新藥美國銷售夥伴EYENOVIA，搶攻每年達13億美元市場。

台新藥的丙酸氯倍他索懸浮點眼液0.05%，為治療眼科術後發炎及疼痛治療之滴眼液，今年3月4日獲美國FDA的批准於美國上市。

丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%為第一個獲得美國FDA批准用於眼部的丙酸氯倍他索藥物，更是眼科類固醇用藥15年來首次被獲准的新成分。

根據市場資料統計，美國目前每年約執行700萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方之眼科用藥市場即達13億美元。

此一新藥係透過台新藥專屬的APNT奈米微粒製劑技術平台，結合台耀化（4746）學在原料藥處理與分析能力，以及保瑞蘆竹廠（景德製藥）在眼藥製劑充填的無菌生產技術及量產經驗，自2019年起即投入相關資源及各自專業，逐步完成各階段的放大生產。

此技術不僅可改善藥物主成份在局部用藥、口服製劑、吸入劑等不同給藥途徑中的溶離情形並提高生體可用率，而丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%在美國成功獲准上市，也驗證了以此一技術開發眼藥等局部用藥新藥產品的可行性。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，台新藥很高興能夠繼續與保瑞集團和台耀化學合作，共同開展丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%在美國的供貨。這樣的合作凸顯了台灣在新藥開發和生產的整合以及外銷的優勢。

保瑞集團董事長盛保熙表示，保瑞集團很榮幸能與台新藥攜手將第一個台灣研發、台灣製造的眼科新藥打進全球最大的藥品消費市場！

更值得驕傲的是，保瑞能夠透過與台新藥長期建立的策略夥伴關係，協助台新藥持續拓展其專屬的APNT®奈米微粒製劑技術，將此一平台應用到更多新藥開發的潛在市場，輔以保瑞領先全球的眼藥代工製造服務，讓全世界看到更多來自台灣做的藥。

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