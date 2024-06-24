投資公司接連砸億元買陽明山深山土地 原因曝光

實價揭露，位於陽明山國家公園內的士林溪山段，繼兩年前一筆土地以2.4億交易後，今年3月又有一筆約1.8萬坪土地以1.5億元交易。大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，兩筆土地都以難以開發，研判是為環保永續議題做準備。

賴志昶表示，近期ESG、碳稅等議題，成為各大公司治理的一環，尤其碳費將開徵，許多公司積極做準備。

根據實價登錄，士林區溪山段一、二小段，近來共有2筆面積破萬坪的土地交易，其中位於溪山段二小段土地，共約1萬8578坪，今年3月以總價1.53億元交易，土地單價約8000元。

另外，溪山段一小段土地約2萬9399坪，2022年以總價2億4297萬元成交，換算土地單價也是8000元。

資料顯示，兩筆買家均為投資公司，背景均為大型開發企業。

住商不動產天母忠誠加盟店店長翁勝吉分析，溪山段地處偏遠，且多為陽明山國家公園計畫土地，使用上較為困難，土地單價多在1萬元以下，與山腳下例如天母周邊住宅區用地比較，每坪最高可相差200倍左右。

賴志昶分析，細看此2宗法人交易土地，土地分區都為陽明山國家公園計畫土地，且為管三、管四土地。

根據目前相關規定，陽明山國家公園計劃土地使用分區大抵分為5類，其中管一、管二土地可供興建住宅或公共設施，管三土地僅允許聚落進行環境改造，管四土地則需保持自然環境，管五土地則需以永續環保為前提，由居民自提社區改造細部計畫；整體而言，僅管一、管二土地較具開發效益，其餘土地較難利用。

賴志昶研判，此次私法人交易土地開發難易度較高，企業入手此類地產，除本身資產配置或是節稅需求，研判是為因應近年來ESG議題，提早入主與置產山坡土地，未來進行大規模植樹、造林，有利於淨零排放、國內碳權交易以及環境教育等議題。

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