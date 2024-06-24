點子農場／用電影讓台灣被世界看見

網路電影資料庫（Internet Movie Database，IMDb）官網上，介紹王世盷是得了2,250個國際電影獎項的導演和製片人。她說，連同IMDb沒有認證的電影獎項應該超過一萬個。

我以為我聽錯了，特地再和王世盷確認。她說，是一萬沒錯，她的電影得獎的數字還在持續增加中。她還馬上示範給我看，只花了3分鐘和60多元美元，在FILMFREEWAY（專門申請國際電影獎的網站）上就申請了16個獎項。

從50歲開始拍，王世昀已經拍了十年電影，用最簡單的器材和最克難的方法。她從來沒有受過任何正規電影專業教育，一切都是無師自通，有時一天可以拍出三部電影。即使一切省吃儉用，到目前也燒了好幾百萬美元。

我好奇她為什麼這麼執著？又為什麼能拿這麼多獎？

她說，30多年前，從台大畢業後到美國讀書工作，成家立業，孩子都獨立之後，她終於有機會去實現自己的電影夢。她發現，台灣人的身分是她拍電影最大的優勢，特別是中華文化裡的文史哲藝元素，都是她得獎的秘密武器。西方人認為，電影最重要的是內容的特色深度和創意，甚至是這部電影所展現的態度。

王世昀在休士頓影展所拿到的「評審團特別獎」，用中文說唱的方式表達自己對電影的態度，她認為電影每個人都能拍，不需拘泥於任何形式和條件。

王世盷一直拿下國際影展獎項，也引發了一些議論。有人說她的片子粗製濫造，也有人批評她的電影拍得不專業，她反而邀請這些人來合作。也大方分享她拍電影的經驗，教人如何低成本的快速拍電影和得獎。她說，如果有更多的台灣電影得獎，就會讓世界更看見台灣。

和王世昀聊完後，我忽然想起幾本看過的書，這些書從不同的角度告訴我，電影是什麼以及該如何拍電影：

《先讓英雄救貓咪：你這輩子唯一需要的電影編劇指南》：這本書已經出版超過十年，除了年年蟬聯美國亞馬遜暢銷書，在Google搜尋也可以找到超過300,000篇相關資訊，是許多小說家和編劇必讀的經典。這本書討論賣座電影共同遵守的眾多編劇法則，認為劇本是一部電影的商業計畫，需要從一個吸引人的「概念」開始發展。

《作家之路：從英雄旅程學習說一個好故事》：作者是好萊塢知名的故事顧問，也是許多電影人與作家的業師。他也是編劇、電影、神話等題材的人氣演說家。他將坎柏的神話學改造成情節寫作的規範，並把榮格的原型概念應用在角色塑造上，使情節與角色相互扶持強化故事的完整性。

《史蒂芬金談寫作》：美國出版界有一句名言：「每個美國家庭都有兩本書，一本是《聖經》，另一本則是史蒂芬金。」他所寫的書在全球銷售超過四億本，被翻譯成30多種語言。他也在這本書裡寫出真實的自己，把自己當成故事裡的主角，告訴讀者如何寫出好故事。

「最令人恐懼的時刻，總是出現在你真正開始做什麼之前，在那之後，一切都只會漸入佳境。要告訴自己『寫作會助我度過難關』」對寫作者來說，這些話切身又勵志。

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