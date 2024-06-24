經濟選書／聰明投資 賺錢也賺幸福

法蘭克，30歲，已經結婚生子，在90年代後期的科技投資狂潮中，慘遭滅頂。他把自己的故事貼在網路上的討論區，供大家借鏡：

一切得從四年前說起，我的朋友問我想不想投資以供退休及未來之需，我回答說，我所有的錢都在銀行帳戶裡。他開始跟我提股票市場、共同基金、幾百萬人為了以後的退休和孩子的教育而投資，還有潛在的風險與報酬等等。他還告訴我，最佳的投資方式，就是投資指數型基金。

在投資之前，我決定好好讀一讀並研究有關投資的事情。開始看投資新聞節目、讀一些報上與雜誌上有關股票市場的文章，並在網路上做了不少研究。那時是1997年，股市蓬勃，戴爾、思科，以及英代爾等公司每年營收成長一倍，其他如亞馬遜、雅虎等公司每年成長三倍。我非常興奮也很困惑，為什麼要投資每年成長率平均17％到20％的指數型基金，而不是買一年內就可以賺三倍的股票？於是我去買股票。

我很幸運，在四個月內賺了一倍。1998年初，我計算繳稅額度才知道，95％的獲利稅後實際獲利只有58％，雖不是95％，但58％依然是不錯的投資報酬率。

我問朋友，為何要把錢投資在無聊的指數型基金，若投資在股市，報酬不是更多更快？他的回應是：「要簡單地投資，過去的表現不代表未來的獲利保證。」我問他對幾家公司的看法，他說，從來沒聽說過這些公司。

真是令人震驚，「為什麼你投資市場，卻不知道市場上最熱門的股票？」他說：「這就是指數型基金的意義，你只是單純地投資整個市場，有一個資產配置計畫，然後就好好守著它！」

1998年我的稅後獲益率16％。1999年，科技股正走強，我投資科技共同基金，以擁有更多股票。1999年，平均獲益率是105％！繳稅後，淨獲利只有48％。到了2000年，我選擇一些去年表現最佳的科技公司，投進所的有錢。我想賺個兩、三倍。

你應該知道2000年科技股發生什麼事，那一年我虧損76％。第二年更慘，我的錢像雪一樣融化了。一開始，我以為只是股市短期修正，相信那斯達克指數很快恢復原貌，我不想賣股錯過反彈。最後輸掉所有贏來的錢和一大筆自己的錢。至於我朋友，他2000年投資組合虧了4％，對先鋒集團的指數型基金非常滿意。

對指數型基金了解更多後，我把投資轉向指數型基金。

之前那四年我得到了什麼？一無所獲。損失了什麼？損失了許多時間、金錢，還有自信。我極端焦慮，幾乎隨時都處於壓力過大的情況，四年以來，每天花十小時做網路研究，閱讀相關公司訊息，花大量時間閱讀投資性的報章雜誌，車上的電台永遠都調在商業台，也因為太忙而沒把時間留給太太與小孩。

對於這四年的生活方式，我極為後悔。千萬別學我，不要把時間都花在尋找最佳股票與基金上，因為你永遠也找不到。不要追逐高額獲利或是想擊敗市場，因為往往是市場擊敗你。人生苦短，一點都不值得！人生還有許多事勝於股市，要簡單、聰明而安全地投資，為人生而投資。享受與朋友、家人的相處時光，同時別忘了聞聞玫瑰花香。

（摘自《賺錢，也賺幸福》，商業周刊出版）

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