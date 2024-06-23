快訊

桃園大溪工廠大火...民眾聽到爆炸聲「黑色濃煙衝天」 國3數公里可見

黃仁勳才點名致敬他！OpenAI共同創辦人逼宮執行長失敗 黯然下台另起爐灶

午後雨彈來襲！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣醫療展落幕 參觀人數成長10%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
Medical Taiwan展期間搭配辦理國際醫療通路商採購洽談會，為台灣業者媒合國際買家，創造商機。圖／貿協提供
Medical Taiwan展期間搭配辦理國際醫療通路商採購洽談會，為台灣業者媒合國際買家，創造商機。圖／貿協提供

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」閉幕，三天展期國內外參觀人數總計超過8000人，較去年成長約10%。其中國際參觀者近千人，較去年成長約3%，前5大國際參觀者來源國依序為日本、泰國、韓國、越南及馬來西亞。

外貿協會表示，展覽期間所辦理的「智慧新應用合作商談會-智慧醫材」及「國際醫療通路商採購洽談會」兩大媒合洽談會，集結來自14國、33家重量級買主，與近百家我國供應商洽談，總洽談場次超過200場。

外貿協會表示，展覽協辦單位由「台灣醫療暨生技器材工業同業公會」籌組的「智慧醫療主題館」，呈現結合AI技術的手術房情境、減輕醫護負擔的自動化ICU情境及無遠弗屆的醫院智慧聯網，為展中最大亮點。

台灣醫材公會表示，會員廠商對這次的展出持正面反應，今年來訪的國外買主及代理商品質提升，特別是很多國外醫材進口商公會帶團媒合洽談，再經由「買主之夜」炒熱氣氛，經過雙方的面對面對接，延續未來的互訪合作商機，能把好產品賣出國。

「中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會」也表示，今年參展的會員廠商滿意度達九成以上，明年有望再次擴大展出規模，並期望在政府「健康台灣」的大政策架構下，從Medical Taiwan 專業展會中凝聚產官學研的力量，一起做大台灣醫材業者的產值。

而首次參展的醫材大廠明基材料也表示，此次展覽中獲得與許多國內外經銷商洽商的機會，展覽所邀國際買主精準度高。

國際醫療 外貿協會 醫材

延伸閱讀

高雄小港醫院複合式手術房開幕 病患一站式「麻醉、定位、手術」開刀

險喪命！7旬嬤愛吃「1水果」被送進ICU 醫師揭關鍵原因

寶林茶室案換肝保命女傳死亡？ 疾管署闢謠：回到ICU救治

寶林1換肝女病情惡化「葉克膜搶救」 北市證實：轉ICU不樂觀

相關新聞

永續財報首家公布 台泥減碳增綠創造營收488億

企業永續發展成果納財報成新趨勢，台泥為配合金管會發布「IFRS永續揭露準則藍圖」，今年起領先其他企業公布「減碳增綠」財報...

台灣醫療展落幕 參觀人數成長10%

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」閉幕，三天展期國內外參觀人數總計超過8000人，較去年成長約10%。其中國際參...

台中躍年輕人最想移居城市 人口達285萬人

台中市近幾年成為年輕人最想移居的城市！尤其，在少子化的大環境下，今年4月台中市人口數正式突破285萬人，逆勢寫下歷史新高...

台中高鐵購物城招商 人氣熱

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」，將於6月30日動土，全案投資金額逾250億元，第一期百貨購物商場將於...

經濟日報「創業之星」贏家 明日揭曉

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」，將於明（24）日舉行決選暨頒獎典禮，公司組及學生組各六隊正取晉級，兩組將各選出冠軍一...

產業追蹤／國產ABS 守護騎士安全

台灣的道路狹窄，人口又密集，機車成為民眾主要的代步工具，然而根據交通部統計，2023年全台交通事故造成約3,023人死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。