台灣醫療展落幕 參觀人數成長10%
外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」閉幕，三天展期國內外參觀人數總計超過8000人，較去年成長約10%。其中國際參觀者近千人，較去年成長約3%，前5大國際參觀者來源國依序為日本、泰國、韓國、越南及馬來西亞。
外貿協會表示，展覽期間所辦理的「智慧新應用合作商談會-智慧醫材」及「國際醫療通路商採購洽談會」兩大媒合洽談會，集結來自14國、33家重量級買主，與近百家我國供應商洽談，總洽談場次超過200場。
外貿協會表示，展覽協辦單位由「台灣醫療暨生技器材工業同業公會」籌組的「智慧醫療主題館」，呈現結合AI技術的手術房情境、減輕醫護負擔的自動化ICU情境及無遠弗屆的醫院智慧聯網，為展中最大亮點。
台灣醫材公會表示，會員廠商對這次的展出持正面反應，今年來訪的國外買主及代理商品質提升，特別是很多國外醫材進口商公會帶團媒合洽談，再經由「買主之夜」炒熱氣氛，經過雙方的面對面對接，延續未來的互訪合作商機，能把好產品賣出國。
「中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會」也表示，今年參展的會員廠商滿意度達九成以上，明年有望再次擴大展出規模，並期望在政府「健康台灣」的大政策架構下，從Medical Taiwan 專業展會中凝聚產官學研的力量，一起做大台灣醫材業者的產值。
而首次參展的醫材大廠明基材料也表示，此次展覽中獲得與許多國內外經銷商洽商的機會，展覽所邀國際買主精準度高。
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