水產系畢業成綠領新貴 顧問師：培訓課讓我很快上手

在2050淨零碳排趨勢下，綠領人才炙手可熱。一名水產食品科學系背景，目前在科建顧問服務的顧問師表示，原先的工作與興趣不符，看準淨零減碳趨勢，毅然決然參加綠領培訓，開啟新職涯，目前他在新工作上相對更快上手，「當別人從0開始，自己則從60分開始往上。」

因應全球減碳和永續發展趨勢，碳盤查、永續管理、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）等相關綠領人才需求增加。工研院順勢而為，推出綠領人才養成班，吸引許多來自不同背景的學員，課程涵蓋能源管理、溫室氣體排放、碳足跡等多方面內容。

服務於科建管顧桃園總公司的顧問師接受中央社訪問表示，他本身教育背景是水產食品科學系，原本從事的工作與興趣不符，決定轉換跑道，在26歲那年報名參加綠領人才計畫，學習ESG等相關知識。目前專注於ESG永續報告書的撰寫，並協助多家上市櫃公司進行溫室氣體揭露。

雖然自身教育背景和綠領工作內容截然不同，顧問師表示，實際工作中需要進一步詳讀相關法規，但綠領課程提供良好的基礎，當別人比較費力從0到100開始努力，但培訓後讓自己可以從60分開始起步努力到100分，工作相對更快上手，可以很快實際應用。

對於未來職涯，顧問師表示，希望能幫助更多企業從0開始完成ESG報告書，一步一步做出減量計畫，並能協助企業持續跟進新的法令法規要求和國際規章，讓客戶得到第一手的消息，提早做出管理與資源分配。

科建顧問副總經理黃明堂接受中央社專訪時強調，公司專注於國際標準輔導與永續管理，不僅要走在企業前端，更致力於培育多能功綠領人才，持續學習是箇中關鍵。

至於何謂多能功綠領人才，黃明堂說，科建管理顧問公司已成立37年，專注於提供國際標準輔導、ISO證照認證、ESG報告書及經營管理等顧問服務，而隨著全球減碳潮流興起，積極拓展環境管理、碳足跡與碳中和等服務領域，於是顧問師具備多種服務能量是公司成長的關鍵，即所謂「多能功」。

黃明堂表示，顧問產業為學習型組織，學習不斷在個人與團隊組織中持續進行，讓組織成員不斷發展。綠領人才不僅是在養成班的學習與驗收，而是實際進入職場後，公司更持續關注綠領人才的學習狀況。

以科建為例，綠領人才主要集中在輔導部，初任人員通過系統性的培訓後，將與資深顧問組成團隊，共同推動專案輔導工作，執行各種ESG專案。每季度也有考核與晉升辦法，以不斷提升顧問師的專業技能，確保在多元領域都能達到高標準。

截至今年3月底統計，科建共有60名員工，其中顧問師共有34名，平均工作經驗為16年。

展望未來淨零人才需求，黃明堂認為，國家與產業的2050淨零路徑需要大量具備相關知識和技能的人才，而顧問師更需要掌握各種國際標準與方法論，並能夠實際運用到企業的減碳措施中。

管顧公司接單是看企業的需求，所以顧問師一定更先一步學會、了解趨勢。黃明堂觀察，顧問師不見得要是特定科系，例如環境議題，不一定只限環境學系背景；當產業界有需要，不論科系與工作經驗，在完成相關課程理論與實作培訓後，落地到企業都不會有太大的學用落差。

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